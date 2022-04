Morgan Report - (Spätes) Oster-Super-Angebot mit Rabatt! Jetzt zugreifen!

Das ist weiterhin Ihre Chance!

Sie erfahren es im Morgan Report!

Die Inflation ist zu einem Phänomen geworden, das das alltägliche Leben vieler Bürger immer teurer und beschwerlicher macht. Die Inflationsraten erreichen Höhen, die es seit Jahrzehnten nicht gab.Eine Eindämmung der Inflation durch Zinsanhebungen der Zentralbanken ist sehr unwahrscheinlich, denn diese Inflation ist mehr als nur eine Folge der aufgeblähten Geldmenge, sie entsteht durch großteils künstliche Verteuerung der Produktion und Sabotage der Lieferketten.Eine Wirtschafts- und Finanzkatastrophe auf globaler Ebene zeichnet sich ab und wie bei jeder Katastrophe wird es zu wenige Rettungsboote geben. Der "große Reset" ist in vollem Gange und auch der Ukraine-Konflikt dient dem Vorantreiben der Agenda.Die Edelmetalle habe in dem Umfeld gut reagiert, erfüllen ihre Rolle, werden aber vom großen Ausbruch noch zurückgehalten.Edelmetallbesitz wird eine Frage des wirtschaftlichen Überlebens sein und Edelmetalle im Boden sind die zweitbeste Wahl, wenn physische Käufe immer schwieriger und teuer werden!Aber welche Bergbauaktien sollte man haben? Welche Auswahlkriterien sind richtig und welche sind günstig bewertet?Positionieren Sie sich jetzt in Edelmetallen und ausgewählten Minenaktien und bauen Sie auf die jahrzehntelange Erfahrung von David Morgan, dem US Silber-Experten!Der Morgan Report gibt Ihnen wertvolle Hintergrundinformationen und Einblicke und Handlungsempfehlungen für jede Risikopräferenz. Abonnieren Sie den Morgan Report bis zum 24. April 2022 und Sie erhalten 13 Ausgaben statt 12!Viel Erfolg!© Jan KneistM & M Consult UG (haftungsbeschränkt)