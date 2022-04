Goldaufwärtsphase verstärkt sich

Der jüngste Aufwärtstrend des säkularen Goldbullenmarktes verstärkt sich, da die Händler allmählich in das gelbe Metall diversifizieren. Wichtige zinsbullische Faktoren tragen zur Renaissance des Goldes bei, allen voran die epische Gelddruckerei der Fed und die dadurch ausgelöste rasante Inflation. Auch die schwächelnden Aktienmärkte sorgen für eine steigende Goldnachfrage. Die daraus resultierende Aufwärtsbewegung des Goldpreises verläuft per Saldo positiv, wenn auch aufgrund der Spekulationen mit Goldfutures unbeständig.Säkulare Bullenmärkte sind eine abwechselnde Serie von Aufwärtsbewegungen, gefolgt von Korrekturen, wobei die Preise zwei Schritte vorwärts und einen Schritt zurück machen. Der letzte Ausverkauf von Gold, der fast einer Korrektur gleichkam, erreichte Ende September bei 1.725 Dollar seinen Tiefpunkt. Damals war das gelbe Metall stark überverkauft und befand sich in einer weit verbreiteten Bärenstimmung - ein perfekter Nährboden für einen neuen großen Aufschwung. Und tatsächlich wurde ein beeindruckender Aufschwung geboren.Anfang März hatte der Goldpreis in nur 5,3 Monaten um 18,9% zugelegt! Diese Zuwächse stiegen, als die große geopolitische Krise des Goldes als Reaktion auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine ihren Höhepunkt erreichte. Doch auch letzte Woche, in der diese Krise aus den Schlagzeilen der Finanznachrichten verschwindet, liegt der Goldpreis immer noch um 13,9% höher als vor 6,4 Monaten. Fast 3/4 der Gewinne dieser Aufwärtsbewegung sind intakt, obwohl die geopolitischen Befürchtungen der Händler nachgelassen haben! Der Bullenmarkt bei Gold ist lebendig und gesund.Dieser junge Aufwärtstrend ist der sechste im säkularen Bullenmarkt bei Gold und ist bereits bemerkenswert. Die zunehmenden Gewinne des Goldes sind trotz des heftigen Gegenwinds durch die unerbittlichen Trommelschläge der unglaublich rücksichtslosen Reden und Maßnahmen der obersten Fed-Beamten zustande gekommen. Während Spekulanten ihre Goldfutureskontrakte in vielen Fällen abstießen, erholte sich Gold schnell von den daraus resultierenden Kursverlusten. Die Fundamentaldaten von Gold sind stark genug, um diese zu überwinden.Ende September erreichte der Goldpreis seinen Tiefststand eine Woche nach der Ankündigung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (FOMC), dass er in Kürze damit beginnen würde, seine epische Gelddruckerei im Rahmen seiner vierten quantitativen Lockerungskampagne zu verlangsamen. Auf der nächsten Sitzung des FOMC Anfang November beschlossen die Fed-Vertreter dann, mit der Reduzierung von QE4 sofort zu beginnen und nicht wie erwartet bis Dezember zu warten. Nach dieser politischen Entscheidung stieg der Goldpreis weiter an.Mitte Dezember, auf der nächsten FOMC-Sitzung, verdoppelte die Fed dann das Tempo der Reduzierung von QE4 auf 30 Mrd. USD je Monat. Die kollektive Prognose der obersten Fed-Beamten für künftige Leitzinserhöhungen verdreifachte sich sogar von insgesamt zwei in den Jahren 2022 und 2023 auf insgesamt sechs! Dies löste einen kleinen Ausverkauf bei Gold aus, aber das gelbe Metall stieg im Allgemeinen weiter an. Bis Anfang Januar das Protokoll eben dieser FOMC-Sitzung veröffentlicht wurde.Sie legten noch eine Schippe drauf und enthüllten, dass hochrangige Beamte über einen baldigen Bilanzabbau diskutierten. Der Verkauf von Anleihen zur quantitativen Straffung, mit dem die Vernichtung eines Teils der enormen QE4-Gelddrucke eingeleitet wurde, stand also plötzlich bevor! Auf seiner nächsten Sitzung Ende Januar warnte der FOMC, dass die erste Anhebung des Leitzinses Mitte März erfolgen würde. Der Fed-Vorsitzende sagte auch, dass die QT früher kommen und schneller ablaufen würde als beim letzten Mal.Das QE4-Turbo-Taper endete im März und beendete die Ära der Geldschwemme. Und tatsächlich erhöhte der FOMC auf seiner nächsten Sitzung Mitte desselben Monats die Zinsen und leitete damit seinen dreizehnten Zinserhöhungszyklus seit 1971 ein. Und die Prognosen der obersten Fed-Beamten für den Leitzins in diesem Punktdiagramm stiegen von drei für dieses Jahr erwarteten Anhebungen um einen Viertelpunkt auf insgesamt sieben! In den letzten Monaten hat die Fed einen ihrer extremsten Kurswechsel nach links vollzogen.Jede einzelne dieser Enthüllungen des FOMC und viele andere, weniger bedeutsame Äußerungen von Fed-Vertretern hätten den noch jungen Aufwärtstrend des Goldpreises zum Entgleisen bringen können. Und alle zusammen hätten dies wahrscheinlich auch tun müssen, da Spekulanten seit langem aus Goldfutures fliehen, wenn die Fed mit einer aggressiven Haltung überrascht, was den Goldpreis nach unten drückt. Doch der Goldpreis überwand dieses immense Futter für den Verkauf von Goldfutures und setzte seinen Aufwärtstrend per Saldo fort, wobei er sogar einem steigenden US-Dollarindex trotzte!Mit einem erneuten Anstieg von 18,9% aufgrund des geopolitischen Konflikts zwischen Russland und der Ukraine bleibt der Aufwärtstrend von Gold unterdurchschnittlich. Der säkulare Goldbullenmarkt wurde Mitte Dezember 2015 geboren, als der FOMC seinen letzten Zinserhöhungszyklus einleitete, und hat seitdem fünf Aufwärtsbewegungen erlebt, die im Durchschnitt große absolute Gewinne von 29,3% brachten! Wenn diese jüngste sechste Aufwärtsbewegung diesem Präzedenzfall gerecht wird, könnte Gold bis auf 2.231 Dollar ansteigen, bevor dieser Anstieg zu Ende geht.Doch dieses Mal ist das Aufwärtspotenzial von Gold angesichts der erstaunlichen fundamentalen Rahmenbedingungen, die das gelbe Metall genießt, viel größer als sonst. Dazu gehören die rasende Inflation, die durch das enorme QE4-Gelddrucken der US-Notenbank ausgelöst wurde, und der sich abzeichnende Bärenmarkt an den mit Blasen bewerteten Aktienmärkten. Die meisten Händler übersehen jedoch die äußerst optimistischen Auswirkungen auf Gold, da sie teilweise durch die jüngsten Kursbewegungen geblendet sind.Als Russland Ende Februar und kurz danach in die Ukraine einmarschierte, verbesserte sich die Stimmung für Gold rapide, da dieser führende alternative Vermögenswert in einem massiven geopolitischen Ausbruch nach oben schnellte. Innerhalb von nur sieben Handelstagen schoss der Goldpreis um 8,6% auf ein Zwischenhoch von 2.051 Dollar in die Höhe! Aufgeregte Händler dachten verständlicherweise, dass der Goldpreis in die Höhe schießen würde, und waren dann enttäuscht, als er symmetrisch zu diesem Anstieg schnell wieder zurückfiel. Das schlug auf die Stimmung nieder.Händler hätten nicht überrascht sein sollen, als diese geopolitische Spitze schnell wieder zusammenbrach, da Gold danach sehr überkauft war, und diese Überkauftheit ist immer nur von kurzer Dauer. An dem Tag, an dem Gold am 8. März seinen Höchststand erreichte, warnte ich die Abonnenten unseres wöchentlichen Newsletters, dass "Gold nach einem so großen, schnellen Anstieg leider überkauft ist". Damit stiegen "die Chancen für einen baldigen scharfen Ausverkauf zur Wiederherstellung des Gleichgewichts". Dieser Einbruch hätte erwartet werden müssen.Der Goldpreis wird in erster Linie von zwei Faktoren bestimmt: der Investitionsnachfrage und dem Handel mit Goldfutures durch Spekulanten. Während ersterer letztlich weitaus größer und wichtiger ist, um die säkularen Goldbullen zu beflügeln, ist letzterer viel stärker für die kurzfristige Volatilität verantwortlich. Obwohl sie über weitaus weniger Kapital verfügen als Goldanleger, haben Goldfutures-Spekulanten aufgrund ihrer extremen Hebelwirkung einen weitaus größeren Einfluss auf den Goldpreis als sie selbst.Jeder Kontrakt kontrolliert 100 Feinunzen Gold, die in dieser Woche 196.500 Dollar wert sind. Dennoch müssen Händler pro Kontrakt nur 7.200 Dollar an Einschüssen auf ihren Konten halten. Das ermöglicht eine Hebelwirkung von bis zu 27,3x! Bei diesen extremen Werten hat jeder Dollar, der in Goldfutures investiert wird, einen 27-mal größeren Einfluss auf den Goldpreis als ein Dollar, der direkt investiert wird. Eine solch enorme Hebelwirkung ist wahnsinnig risikoreich und zwingt zu einem kurzsichtigen, ultrakurzfristigen Handelsfokus.