Royal Gold schneller als erwartet am Ziel

Quelle Chart: Guidants

Quelle Chart: Guidants

Das nordamerikanische Unternehmen Royal Gold Inc. glänzt seit längerem wieder durch wahre Performance und so dürfte sich jeder Aktionär dieses Titels glücklich schätzen. Anhand der letzten Analyse vom 26. Januar wurde bereits der Ausbruch präferiert, welcher sich bisher nahezu grandios in Richtung Allzeithoch bei 147,64 USD fortgesetzt hat. Schauen wir daher im Nachgang auf die möglichen Fortsetzungsziele.Punktuell wurde die Aktie am früheren Höchststand bei 147,64 USD abgewiesen. Ganze zweimal versuchten sich die Bullen an einem Ausbruch und doch blieb ein Tagesschlussstand oberhalb dieses Levels verwehrt.Auch wenn am 11. April bei 147,70 USD ein neues Hoch ausgebildet wurde, so erfolgten prompt Gewinnmitnahmen, welche die Aktie seither seitwärts tendieren ließen. Im Zuge dieses Seitwärtsverhaltens wird die vorherige und als eindrucksvoll zu definierende Performance verdaut. Schließlich stieg die Aktie innerhalb weniger Wochen von rund 110,00 auf eben 147,00 USD an - dies entspricht einem Zugewinn von >30 %. Ergo darf die Aktie durchaus konsolidieren und verbleibt dabei, speziell über 141,00 USD, in einem höchst bullischen Fahrwasser.Eine Stabilisierung über 141,00 USD erlaubt hierbei einen baldigen Angriff auf den Widerstand rund um 147,64 USD. Gelingt dieser mit einem Tagesschluss über 148,00 USD, sollten weitere Zugewinne bis 160,00 USD und höher nicht überraschen. Gut abgesichert ist die Aktie überdies bei 136,00 USD. Drücken dementsprechend stärkere Gewinnmitnahmen unter 141,00 USD, sollte man mit einem Test dieses Levels rechnen.Die Aufgabe von 136,00 USD dürfte hingegen die Bären aktivieren, sodass im weiteren Verlauf mit kräftigeren Abgaben bis zur Unterstützung bei 125,00 USD gerechnet werden sollte. Dort, am ehemaligen Widerstandsbereich, scheint die Aktie sehr gut abgesichert, sodass eine weitere Verlaufswelle - zumindest nicht unmittelbar - erfolgen dürfte.Mit der starken Performance der vergangenen Wochen/Monate, ist eine Beruhigung nicht überraschend. Verläuft diese weiterhin auf diesem gegenwärtig hohen Niveau, könnte sich über 141,00 USD wieder neue Stärke für einen Ausbruch sammeln. Bei einem Anstieg über 148,00 USD wäre im weiteren Verlauf mit Zugewinnen bis mindestens 160,00 USD zu rechnen.Die Bullen setzen ein Zeichen, sodass die Bären buchstäblich ihre Beine in die Hand nahmen. Auch das gegenwärtige Verharren auf hohem Niveau wirkt bullisch, sodass die Bären weiterhin geduckt bleiben sollten. Einzig unter 141,00 USD besteht Abwärtspotenzial bis 136,00 USD und darunter wiederum bis zur Unterstützung bei 125,00 USD.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.