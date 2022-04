Gold auf Wochentief, Dollar in der Nähe der letzten Höchststände & steigende Renditen

Der Goldpreis war am Mittwochmorgen in Asien etwas rückläufig und erreichte ein mehr als einwöchiges Tief, berichtet Investing.com . Der Dollar blieb in der Nähe seiner jüngsten Höchststände, und die Renditen der US-Staatsanleihen drückten weiterhin auf die Nachfrage.Das gelbe Metall stand am Montag kurz davor, die 2.000-Dollar-Marke zu überschreiten, da der durch die russische Invasion vom 24. Februar ausgelöste Krieg in der Ukraine und die Sorge um eine steigende Inflation die Anleger in Richtung des sicheren Hafens trieb. Am Dienstag fielen die Preise um bis zu 1,8%, was auf einen erstarkenden Dollar und steigende Staatsanleiherenditen zurückzuführen war, die die Zuflüsse in Goldbarren überschatteten."Da der US-Dollar heute immer noch standhaft ist und China sich weigert, seine Leitzinsen für ein- und fünfjährige Kredite zu senken, sieht es so aus, als ob der lange Druck auf Gold in Asien anhält", meinte Jeffrey Halley, Senior Analyst bei OANDA, gegenüber Reuters. Die jüngsten Zuwächse zeigen, dass die Ukraine nach wie vor im Mittelpunkt steht, wobei es bei der Bewegung über Nacht um die Wiederherstellung des Gleichgewichts der schnellen Geldströme und nicht um eine strukturelle Veränderung der Aussichten für Gold ging, so Halley. Ein anhaltender Anstieg der 10-Jahresrenditen über 3% könnte diese Aussichten jedoch ändern, fügte er hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de