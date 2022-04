Bank of America: Gold soll noch immer Rekordpreise erreichen

Gold und Silber stehen unter Verkaufsdruck, nachdem der Goldpreis zu Beginn der Woche den Widerstand bei 2.000 Dollar je Unze getestet hatte, so berichtet Kitco News . Die technischen Analysten der Bank of America Securities erklärten jedoch, dass jeder Preisrückgang als Kaufgelegenheit für beide Edelmetalle betrachtet werden könnte.In einem Bericht vom Dienstag erklärte die Bank, dass das Edelmetall weiterhin auf dem Weg zu einem neuen Allzeithoch ist, solange die Preise über dem Durchschnittspreis von 1.888 Dollar je Unze bleiben. "Wir sind der Meinung, dass die Tages-, Wochen- und Monatszeitrahmen immer noch auf höhere Goldpreise in diesem Jahr hindeuten. Daher bevorzugen wir für taktische Trades Long-Positionen/Käufe in der Nähe von 1.940/50 Dollar und für mittelfristige Trades, wenn diese über 1.888 Dollar je liegen. Unsere gemessenen Bewegungsziele deuten darauf hin, dass 2.175 Dollar je Unze noch immer möglich sind", so die Analysten.Mit Blick auf die Silberpreise bekräftigte die BofA ihre Forderung nach einem Preisanstieg auf 30 Dollar je Unze in diesem Jahr. Die optimistischen Aussichten ergeben sich aus dem Umstand, dass die Silberpreise im Tagesverlauf um fast 3% gefallen sind, wobei die Mai-Silber-Futures zuletzt bei 35,39 Dollar je Unze gehandelt wurden. "Aus taktischer Sicht muss die Unterstützung bei 24,80 Dollar gehalten werden, während aus mittelfristiger Sicht 24,00 Dollar je Unze gehalten werden müssen. Eine Trendlinie im oberen 23-Dollar-Bereich ist ein letzter Ausweg", so die Analysten in ihrem Bericht.Obwohl die Bank of America nach wie vor optimistisch für Gold und Silber ist, besteht nach Ansicht der Analysten das Risiko, dass das gelbe Metall beim Rekordhoch von 2.078 Dollar im Jahr 2021 ein Double Top ausbildet. Sie wiesen jedoch darauf hin, dass die Risiken weiterhin gering sind. "Gold müsste in den nächsten 1 bis 2 Monaten zu verkaufen beginnen, zum Beispiel unter den letzten Ausbruchswert von 1.840 Dollar, um die Möglichkeit eines Double Top und eines großen Rückgangs in Betracht zu ziehen", so die Analysten.© Redaktion GoldSeiten.de