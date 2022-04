Commerzbank: Gold ungehindert trotz standhaftem Dollar

Der Goldpreis bleibt angesichts steigender Staatsanleiherenditen und eines standhaften Dollars praktisch unverändert, berichtet FXStreet . Das gelbe Edelmetall habe auch die letzten Mitteilungen der Fed gelassen hingenommen, so die Volkswirtschaftler in einem Bericht der Commerzbank. "Der Goldpreis behauptet sich weiterhin gegenüber dem standhaften US-Dollar und den hohen Anleiherenditen. Auch die Äußerungen von Vertretern der US-Notenbank scheinen derzeit keine Auswirkungen auf Gold zu haben.""ETF-Anleger haben in der vergangenen Woche per Saldo Bestände gekauft", hieß es weiterhin im Bericht. Die von Bloomberg beobachteten Gold-ETFs hätten Zuflüsse von fast 16 Tonnen verzeichnet. "Dies war bereits die 13. Woche in Folge, in der Zuflüsse zu verzeichnen waren. Seit Jahresbeginn summieren sich die Zuflüsse inzwischen auf über 273 Tonnen. Damit sind die ETF-Anleger ein wichtiger Treiber für den Goldpreis."© Redaktion GoldSeiten.de