EMX Royalty Corp. tätigt strategische Investition in Premium Nickel Resources

Vancouver, 20. April 2022 - EMX Royalty Corp. (EMX) (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) freut sich, eine strategische Investition in Premium Nickel Resources Corporation (PNR) bekannt zu geben. PNR ist ein privates kanadisches Unternehmen, das Nickel-Kupfer-Kobalt- und Platingruppenelement- (PGE)-Projekte in Botswana voranbringt. EMX besitzt 5.412.702 Aktien bzw. 6,3 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von PNR und hat vor Kurzem eine weitere Million Aktien zu 2,00 USD pro Aktie im Rahmen einer von PNR durchgeführten Finanzierungsrunde in Höhe von 17,5 Mio. USD erworben.PNR erwarb vor Kurzem die Nickel-Kupfer-Kobalt-Minen Selebi und Selebi North und unterzeichnete ein Abkommen zum Erwerb der Nickel-Kupfer-Kobalt-PGE-Mine Selkirk, die sich in Botswanas produktiven Nickelabbaugebieten Selebi-Phikwe bzw. Tati befinden (siehe Abbildung 1). Zusammen waren die Bezirke Selebi-Phikwe und Tati von der ersten Produktion im Jahr 1972 bis zur Schließung der Minen im Jahr 2016, als die Nickelpreise niedrig waren, ein führender Nickel- und Kupferproduzent. PNR beabsichtigt, die kürzlich erworbenen Minen zu modernisieren und wieder in Betrieb zu nehmen sowie das Explorationspotenzial innerhalb der Projektgebiete weiter zu evaluieren.Zusätzlich zu den jüngsten Akquisitionen unterzeichnete PNR im Februar eine unverbindliche Absichtserklärung mit North American Nickel Inc. (TSX-V: NAN) (NAN), die einen Unternehmenszusammenschluss von PNR und NAN vorsieht, der als Reverse-Takeover (RTO) durchgeführt werden würde (siehe Pressemitteilung von NAN vom 17. Februar 2022). Das RTO wird eine öffentliche Notierung und kurzfristige Liquidität für PNR-Aktionäre ermöglichen. NAN besitzt derzeit 8,9 % von PNR und verfügt über einen Warrant zum Erwerb von weiteren 15 % des Eigenkapitals der PNR (der Warrant"). Infolge der RTO-Transaktion werden die PNR-Aktionäre etwa 75 % der ausstehenden Stammaktien des entstehenden Emittenten halten, während die NAN-Aktionäre die restlichen 25 % halten werden und NANs Warrant verfallen würde. Die RTO-Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die Aktionäre und die Behörden Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass es keine endgültige Zusicherung dafür gibt, dass die RTO-Transaktion genehmigt und abgeschlossen wird oder die von PNR und NAN genannten unverbindlichen Bedingungen letztendlich angenommen werden.Die metamorphen magmatischen Sulfid-Nickel-Kupfer-Kobalt-Lagerstätten des Bezirks Selebi Phikwe befinden sich im Limpopo Mobile Belt im Nordosten von Botswana. Die Lagerstätten wurden in den frühen 1960er Jahren entdeckt und der Bergbaubetrieb wurde 1972 aufgenommen und bis 2016 fortgesetzt. Zusammen mit den Konzentrator- und Verhüttungsanlagen wurde der Bezirk Selebi-Phikwe in den 1970er und 1980er Jahren zu einem der weltweit führenden Nickelbergbaukomplexe. Ineffiziente Betriebsabläufe, Probleme mit dem Hüttenkomplex und niedrige Nickelpreise führten zur Schließung der Minen im Jahr 2016. Die Minen und der Bergbaukomplex wurden von BCL Limited (BCL) betrieben und waren Gegenstand eines kürzlich abgeschlossenen Liquidationsverfahrens.Zwei der wichtigsten Minen im Bezirk, Selebi und Selebi North, wurden von PNR erworben (siehe NAN-Pressemitteilung vom 10. Februar 2022), die beide über eine umfangreiche Untertageinfrastruktur (Schächte, Schienen, Strom- und Wasserversorgung) und nicht abgebaute historische Ressourcen verfügen. PNR führt derzeit Explorations- und Engineering-Programme als Teil eines Sanierungsplans durch, der von BCLs Liquidatoren und der Regierung von Botswana genehmigt wurde.Der Bergbaubezirk Tati befindet sich 75 Kilometer nördlich von Selebi-Phikwe in der Nähe von Francistown. In diesem Bezirk gibt es mehrere Minen, darunter die Nickel-Kupfer-Tagebaumine Phoenix und die nahe gelegene Nickel-Kupfer-PGE-Untertagebaumine Selkirk. In Selkirk wurde zwischen 1989 und 2002 eine hochgradige Nickel-Kupfer-PGE-Mineralisierung abgebaut und direkt zum BCL-Hüttenwerk in Selebi-Phikwe transportiert. Ein früherer Eigentümer der Mine Selkirk, Norilsk Nickel Ltd, brachte das Projekt bis zur Machbarkeitsstufe und bereitete Selkirk als Tagebaubetrieb vor, als er die Mine 2014 an BCL verkaufte.Ähnlich wie die BCL-Assets in Selebi-Phikwe wurden auch die Assets der Tati Nickel Mining Company in das jüngste Liquidationsverfahren einbezogen, zu dem auch die Mine Selkirk gehörte. PNR unterzeichnete vor Kurzem einen Kaufvertrag mit dem Insolvenzverwalter, um die Mine Selkirk zu erwerben (siehe NAN-Pressemitteilung vom 14. Februar 2022) und führte metallurgische Tests und erneute Probenahmen an historischen Bohrkernen durch.Dem Erwerb der Minen Selebi, Selebi North und Selkirk durch PNR gingen eine umfangreiche Evaluierungsphase, eine Due-Diligence-Prüfung, eine Datenerfassung und Verhandlungen über den Erwerb der Assets voraus. Die geplanten Arbeiten von PNR bei Selebi und Selebi North umfassen Explorationsbohrungen auf priorisierten geophysikalischen Zielen, metallurgische und technische Studien sowie die Modernisierung der Untertageinfrastruktur. Die bei Selkirk geplanten Arbeiten werden weitere metallurgische Studien, Explorationsprogramme zur Aktualisierung der historischen Ressourcen und Umweltstudien umfassen.Wichtig ist, dass PNR plant, seine eigene Infrastruktur für die Aufbereitungsanlage und die Tailings-Anlagen bei Selebi und Selkirk zu entwerfen, die räumlich und betrieblich unabhängig von den historischen Konzentratoranlagen und Hüttenwerken bei Phikwe sein werden. Nach Aufnahme der Produktion beabsichtigt PNR, sowohl Kupferkonzentrat als auch Nickel-Kobalt-Konzentratprodukte für den Verkauf zu produzieren.Als strategischer Aktionär hat EMX einen aktiven Dialog mit dem Managementteam von PNR geführt und die Projektgebiete besucht. EMX freut sich darauf, seine aktive Beziehung zu dem entstehenden Emittenten nach Abschluss der RTO fortzusetzen.In den letzten Jahren suchte EMX nach strategischen Investitionsmöglichkeiten und Möglichkeiten zur Generierung von Royalties im Bereich Nickel und den zugehörigen Batteriemetallelementen wie Kobalt und PGEs. Die Investition von EMX in PNR ist ein weiteres Beispiel für diesen Ansatz und verschafft EMX eine zusätzliche Rohstoffdiversifizierung und Präsenz auf dem Batteriemetallmarkt.Anmerkungen zu in der Nähe liegenden Minen und Lagerstätten. Die in dieser Pressemitteilung besprochenen nahe gelegenen Minen und Lagerstätten bieten einen Kontext für PNRs Assets, die sich in einem ähnlichen geologischen Rahmen befinden, was jedoch nicht notwendigerweise bedeutet, dass PNRs Konzessionsgebiete eine ähnliche Mineralisierung beherbergen werden.Dr. Eric P. Dr. Eric P. Jensen, CPG, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und Mitarbeiter des Unternehmens, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft, verifiziert und genehmigt. EMX Royalty Corp. ist ein Gebührenbeteiligungsunternehmen für Edel-, Basis- und Batteriemetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel EMX sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel 6E9 notiert. 