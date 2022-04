Apollo Minerals Ltd.: Bester Treffer bislang

Apollo heute mit der Veröffentlichung weiterer Bohrergebnisse vom Zink- und Bleiprojekt in Gabun: Link . Die ersten vier Diamantkernbohrungen wurden ausgewertet und Apollo Minerals konnte den bislang besten Treffer auf dem Projekt vorweisen.Über insgesamt 60,20 Meter 2,40% Zink und Blei, inklusive 10,60 Meter mit 3,50% und 18,9 Meter mit 3,70%.Die drei weiteren Bohrungen ebenfalls gute Mineralisierungen zwischen 3,90% und 5,40%, allerdings in dünneren Zonen mit 2 bis 6,2 Metern.Neben dieser Bohrung wurden 50 Meter nördlich und 30 Meter südlich zwei weitere Bohrungen niedergebracht (121 und 122) und in den Bohrkernen wurden sichtbare Sulfide gesichtet. Die Auswertung dieser Bohrungen steht noch aus.Ein guter Auftakt für die ersten Bohrungen im laufenden Jahr. Mit 60 Meter Mineralisierung nahe der Oberfläche ein beachtenswertes Bohrloch. Apollo bleibt spannend, da das Projekt das Potenzial auf ein sehr großes und oberflächennahes Zink-Vorkommen beherbergt, welches bislang nur "angekratzt" wurde. Die Aktie reagierte gut mit +8,86% bei 6 Millionen gehandelten Aktien.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.