BMO: Neuer Preisboden für Gold bei 1.800 Dollar je Unze

Laut einem Bericht von BMO Capital Markets wird Gold in einem Umfeld hoher Inflations- und geopolitischer Risiken gehandelt, was durch den aggressiven Straffungsplan der Federal Reserve etwas ausgeglichen wird, berichtet Kitco News . Dies bedeute, laut BMO, einen neuen Preisboden für Gold bei 1.800 Dollar."Die seit Jahrzehnten anhaltende hohe Inflation, die kaum Anzeichen einer Entspannung zeigt, die Folgen des russischen Einmarsches in der Ukraine und die zunehmenden Rezessionsängste überwiegen die negative Goldstimmung, die durch eine zunehmend falkenhafte Fed, eine Erholung der Aktienmärkte und einen starken Dollar entsteht", so die Analysten von BMO."Gold wird wahrscheinlich weiterhin von Datenveröffentlichungen und Zentralbankkommentaren beeinflusst werden, die einen Hinweis auf die makroökonomische Gesundheit und die politische Richtung geben, aber wie in diesem Bericht hervorgehoben, erwarten wir jetzt, dass der Goldpreis bis Mitte 2023 über 1.800 Dollar je Unze bleiben wird."BMO fügte hinzu, dass ein "Taper Tantrum" als Reaktion auf die aggressive Straffung der Fed unwahrscheinlich sei, sich die Nachfrage nach Gold jedoch abkühlen könnte. "Gold entwickelt sich in der Regel gut, wenn die Inflation heiß läuft, aber je größer der Inflationsdruck ist, desto mehr müssen die Zentralbanken die Geldpolitik straffen, und je höher die Zinssätze steigen (bei ansonsten gleichen Bedingungen), desto größer sind natürlich die Opportunitätskosten für das Halten eines nicht verzinslichen Vermögenswerts wie Gold", schreiben die Analysten von BMO."Dies ist das Dilemma, das die Anleger zu bewältigen versuchen, wie der Anstieg des Goldpreises nach der FOMC-Sitzung im März zeigt, bei der die Fed eine überraschend falkenhafte Haltung einnahm."© Redaktion GoldSeiten.de