Der Status der "wahren Fundamentaldaten" von Gold

Mein Gold True Fundamentals Model (GTFM) berücksichtigt die sieben wichtigsten fundamentalen Einflussfaktoren des Goldpreises in US-Dollar (den Realzins, die Renditekurve, die Kreditspreads, die relative Stärke des Bankensektors, die Stärke der Wachstumswerte im Vergleich zu den defensiven Werten (ein Indikator dafür, ob die Finanzwelt in Richtung Wachstum oder Sicherheit tendiert), den allgemeinen Trend bei den Rohstoffpreisen und das Verhältnis zwischen Anleihen und Dollar), um zu einer Zahl zwischen 0 und 100 zu gelangen, die angibt, inwieweit der fundamentale Hintergrund für Gold bullisch ist. 100 steht für maximalen Optimismus und 0 für minimalen Optimismus (maximaler Pessimismus).Obwohl das GTFM hilfreich sein kann, um herauszufinden, wann man goldbezogene Anlagen kaufen/verkaufen sollte, ist es nicht als Markt-Timing-Indikator gedacht. Stattdessen zeigt es die Richtung des Drucks auf den Goldpreis an, der von den wichtigen Fundamentaldaten ausgeübt wird. Die jüngste signifikante Veränderung des GTFM (die blaue Linie auf dem folgenden Wochenchart) verlief in der zweiten Februarhälfte dieses Jahres von einem Abwärtstrend zu einem Aufwärtstrend. Vier der sieben Inputs des GTFM sind derzeit positiv, so dass sich die Ergebnisse des Modells weiterhin im positiven Bereich bewegen.Ich gehe davon aus, dass das GTFM im kommenden Monat etwas weiter in den zinsbullischen Bereich vordringen wird, da die Renditekurve (einer der drei derzeit zinsbullischen Inputs) in den zinsbullischen Bereich umschlägt. Es gibt drei Möglichkeiten, wie die Renditekurve des GTFM in den nächsten Wochen nach oben drehen könnte, von denen eine oder zwei wahrscheinlich eintreten werden.Eine Möglichkeit besteht darin, dass sich die Renditespanne zwischen 10 und 2 Jahren stärker umkehrt, als dies Ende März der Fall war. Eine zweite Möglichkeit besteht darin, dass die 10J-2J-Renditespread den Beginn eines steiler werdenden Trends signalisiert, was an diesem Punkt des Zyklus auch eine Rezessionswarnung darstellen würde. Eine dritte Möglichkeit besteht darin, dass die Rendite der 2-Jahresstaatsanleihe erste Anzeichen für eine Trendwende nach unten liefert, was durch eine Bewegung unter ihren 50-tägigen gleitenden Durchschnitt geschehen könnte. Der folgende Chart der Rendite der 2-Jahresanleihe zeigt, dass der 50-tägige gleitende Durchschnitt weit unter der aktuellen Rendite liegt. Sie steigt jedoch rasch an und dürfte bis Ende dieses Monats über 2% liegen.In Anbetracht der Geschehnisse an den verwandten Märkten gehe ich davon aus, dass sich die Aufwärtsbewegung des GTFM vom Februar bis 2022 als nachhaltig erweisen wird, was bedeutet, dass ich davon ausgehe, dass der Goldmarkt zumindest für einige weitere Monate fundamentalen Rückenwind haben wird.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 18. April 2022 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.