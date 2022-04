Gold nimmt nur im Preis zu - nicht im Wert

Es heißt, je mehr sich die Dinge ändern, desto mehr bleiben sie gleich. Das trifft mit Sicherheit auf den Goldpreis zu. Schauen wir uns die folgenden drei Charts nacheinander an. Dann werden wir über sie sprechen...Alle drei Charts sind identisch, abgesehen von der zusätzlichen Preisentwicklung seit dem Datum des vorherigen Charts. Außerdem wurden die Preisspitzen aktualisiert, um die Auswirkungen der Inflation auf die ursprünglichen früheren Preise zu berücksichtigen. Hier sind die Informationen in Tabellenform mit einer anschließenden Erklärung...In der linken Spalte sind die zu den angegebenen Zeitpunkten geltenden Preise aufgeführt. Mit anderen Worten: Der durchschnittliche monatliche Schlusskurs für Gold lag im Januar 1980 bei 678 Dollar je Unze, im August 2011 bei 1.825 Dollar je Unze und im August 2020 bei 1.970 Dollar je Unze. In den drei Spalten auf der rechten Seite sind die inflationsbereinigten Preise aufgeführt, die den jeweiligen Preisspitzen entsprechen.So entsprechen beispielsweise 678 Unzen im Jahr 1980 inflationsbereinigt dem Gegenwert von 2.175 Unzen im Dezember 2017. Im Oktober 2021 hatten die Auswirkungen der Inflation diese Zahl auf 2.380 Unzen erhöht. Derzeit entspricht der Spitzenwert von 678 Unzen aus dem Jahr 1980 einem Gegenwert von 2.505 Unzen.Der Goldpreis steigt weiter an, was den Verfall und den Kaufkraftverlust des US-Dollar widerspiegelt. Inflationsbereinigt hat der Goldpreis jedoch seinen Höchststand von 1980 nie überschritten und ihn auch 2011 und 2020 nicht erreicht. Darüber hinaus ist jeder aufeinanderfolgende Höchststand deutlich niedriger als der vorherige Höchststand.Sinkt der reale Wert von Gold? Wahrscheinlich nicht. Ein Faktor, der Gold davon abhalten könnte, seine früheren Preishöchststände zu erreichen, ist die Tatsache, dass die Auswirkungen der Inflation der US-Notenbank Federal Reserve insgesamt immer weniger Wirkung zeigen. (siehe " Everything Peaked in 1980 – The Waning Effects Of Inflation ") Da der im Laufe der Zeit gestiegene Goldpreis jedoch den anhaltenden Kaufkraftverlust des US-Dollar widerspiegelt, ist nicht zu erwarten, dass der Goldpreis auf inflationsbereinigter Basis frühere Preisspitzen übertreffen wird. (siehe " The Meaning Behind Gold's Triple Top ")Gold ist echtes Geld und der ursprüngliche Wertmaßstab für alles andere. Der Wert von Gold liegt in seiner Verwendung als Geld und dieser Wert ist konstant. Der Goldpreis kann auf inflationsbereinigter Basis frühere Preisspitzen nicht übersteigen. Kriege, soziale Unruhen, politische Unruhen, wirtschaftliche Bedingungen, Zinssätze, Baubeginne usw. haben nichts mit dem Goldpreis oder seinem Wert zu tun. Der einzige Grund für einen höheren Goldpreis im Laufe der Zeit ist der Kaufkraftverlust des US-Dollar. Ein zu irgendeinem Zeitpunkt höherer Goldpreis in Dollar bedeutet niemals eine Wertsteigerung des Goldes und ist immer ein Hinweis auf eine bereits eingetretene Dollarschwäche. Die Preiserwartungen von Vermarktern und Anlegern für Gold müssen geändert, nicht verstärkt werden.© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 16. April 2022 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.