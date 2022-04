Öl-Brent stabil im dreistelligen Bereich

Quelle Chart: Guidants

Das Rohöl der Sorte Brent vollzog während der vergangenen Wochen turbulente Zeiten. Nach der Attacke in Richtung 140,00 USD relativierte sich der rasche Anstieg in einer bis heute anhaltenden Konsolidierung. Dabei werden Preise über der 100,00 USD-Marke verteidigt, sodass zunächst ein unverändertes Verweilen in diesem Terrain zu erwarten ist. Sollte es dabei zu einem Anstieg über 116,00 USD kommen, sollte man sich auf weitere Zugewinne bis 121,00 USD sowie darüber hinaus bis 135,00 USD einstellen.Wird demgegenüber das Level von 100,00 USD aufgegeben, dürften weitere Verluste bis zur Unterstützung bei 90,00 USD nicht überraschen. Im Ausdehnungsfall müsste man sich sogar auf Notierungen bis 86,50 USD einstellen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.