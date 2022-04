Klondike Gold Corp. - Explorationsplan 2022

Vancouver, 21. April 2022 - Klondike Gold Corp. (TSX.V: KG; FWB: LBDP; OTCQB: KDKGF) (Klondike Gold oder das Unternehmen) freut sich, ein Update zu den geplanten Explorationsaktivitäten 2022 im Goldprojekt Klondike District, im Bergbaubezirk Dawson in Yukon, Kanada, zu geben.- Ausführung von 8.000 Bohrmetern unter Verwendung von 2 Bohranlagen.- Bohrprüfungen zu Erweiterungen der Zone Stander und der Zone Lone Star und weiterer Zielgebiete.- Erklärung einer ersten Mineralressource im Jahr 2022, der ersten Ressource in der 125-jährigen Geschichte des Gebiets Klondike District.- Auftragsvergabe für eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (Preliminary Economic Assessment, PEA) nach Veröffentlichung der Mineralressource, deren Abschluss für das Jahr 2023 geplant ist.- Beginn der PEA-Feldstudien einschließlich metallurgischer Prüfungen, Umweltstudien und historischer Ressourcenstudien.- Der Beginn der Feldarbeiten wird für Ende April und der Beginn der Bohrungen für Mitte Mai erwartet.Im Jahr 2022 plant Klondike Gold, ungefähr 8.000 Bohrmeter unter Verwendung von 2 Bohrgeräten auszuführen. Die Arbeiten werden zunächst auf potenzielle Erweiterungen der Goldmineralisierung in der Zone Stander ausgerichtet sein, die in der Vergangenheit die höchsten Goldgehalte aus oberflächennahen Bohrabschnitten aller bisher in dem Projekt identifizierten Ziele ergab. Weitere Bohrungen sind zur Prüfung der Erweiterungen der Goldmineralisierung in der Zone Lone Star und zur Prüfung anderer Ziele geplant.Klondike Gold plant, im Rahmen des Explorationsprogramms 2022 eine erste vermutete Mineralressource zu vermelden. Diese Arbeit wird auf Bohrergebnissen zwischen den Jahren 2015 und 2021 in der Zone Lone Star und in den Goldentdeckungen der Zone Stander basieren. Nach Veröffentlichung der Mineralressource erwartet Klondike Gold, eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) in Auftrag zu geben, die im Jahr 2023 abgeschlossen werden soll. In Vorbereitung auf die PEA umfassen die Feldarbeiten des Unternehmens im Jahr 2022 metallurgische Prüfungen, weitere Anträge auf Genehmigungen und Umwelt- und historische Ressourcenstudien.Klondike Gold erweiterte vor kurzem sein Geologenteam und begann, Techniker und andere externe Vertragsarbeiter zur Schaffung eines erfahrenen multi-disziplinären Teams zu beschäftigen, mit dem Ziel, im Laufe des nächsten Jahres entscheidende Fortschritte in dem Projekt zu erzielen. Das Projektteam führt derzeit die zur Bestätigung der ersten vermuteten Mineralressource erforderlichen Arbeiten aus und wird die Explorationsarbeiten zur Erweiterung im Jahr 2022 leiten. Die Feldarbeiten sollen Ende April und die Bohrungen Mitte Mai beginnen.Peter Tallman, CEO von Klondike Gold, erläutert: Das Unternehmen plant, im Jahr 2022 eine erste vermutete Mineralressource zu liefern, voraussichtlich die erste Goldressource in Grundgestein, die jemals in der 125-jährigen Geschichte der Goldexploration in den Klondike Goldfields identifiziert wurde, und endlich die lokalen Goldquellen für die mehr als 20 Millionen Goldunzen aus Seifenbergbau (Placer Mining) in den Bächen und Schluchten seit dem Jahr 1896 zu bestimmen. Auf diesen Arbeiten aufbauend hat das Unternehmen eine Anzahl von Pipeline-Zielen in unserem bezirksweiten, 586 Quadratkilometer großen Projekt, von denen wir künftige Entdeckungen und den weiteren Nachweis des beachtlichen wirtschaftlichen Potenzials dieses historischen Goldbezirks erwarten.SRK Consulting aus Toronto erstellt einen NI 43-101 konformen Technischen Bericht, der die Geologie und Exploration im Projekt Klondike District des Unternehmens zusammenfasst. Der Bericht wird bald fertiggestellt sein und nach Erhalt veröffentlicht werden.Klondike Gold beauftragte GeoCloud Analytics aus Melbourne, Australien, mit der ausführlichen erneuten Interpretation der Daten aus der LiDAR-Untersuchung im Jahr 2019 (siehe Pressemeldung vom 23. September 2021). Die Arbeit wird bald abgeschlossen sein und soll den Datensatz, der alle Konzessionen des Unternehmens vor der Feldsaison 2022 umfasst, neu interpretieren.Klondike Gold hat eine Verlängerung der Genehmigung für Seifenbergbau für seinen Betrieb in Upper Eldorado Creek und eine Verlängerung der Quarzexplorationsgenehmigung für die Erkundungstätigkeiten am südöstlichen Ende des Konzessionsgebiets des Unternehmens im Distrikt Klondike beantragt.Klondike Gold Corp. wird an folgenden bevorstehenden Veranstaltungen teilnehmen:- Red Cloud Pre-PDAC Mining Showcase (online) - Datum ist noch nicht festgelegt- Vancouver Resource Investment Conference (Vancouver) - 16. bis 17. Mai 2022- Dawson City International Gold Show (Dawson, Yukon) - 20. bis 21. Mai 2022- Metals Investor Forum (Toronto) - 11. bis 12. Juni 2022- PDAC (Toronto) - 13. bis 15. Juni 2022- Yukon Mining Investment Conference (Dawson, Yukon) - 21. bis 22. Juni 2022Alle Veranstaltungen stehen unter Änderungsvorbehalt.Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Peter Tallman, P.Geo., President von Klondike Gold Corp., in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und freigegeben. Detaillierte technische Informationen, Spezifikationen, analytische Informationen und Verfahren sind auf der Website des Unternehmens zu finden. Klondike Gold Corp. ist ein in Vancouver ansässiges Goldexplorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Klondike District in Dawson City, Yukon Territory, einer der führenden Bergbauregionen der Welt, erschließt. Die Explorationen im Goldprojekt Klondike District zielen auf Gold ab, das in Verbindung mit distriktweiten orogenen Verwerfungen entlang der 55 Kilometer Länge des berühmten Seifenerzgebiets Klondike Goldfields stehen. Bisher wurden neben anderen Zielgebieten in der Zone Lone Star und in der Zone Stander Goldmineralisierungen über mehreren Kilometern identifiziert. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erkundung und Erschließung seines 586 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiets, das sowohl über Linienflüge als auch über gut gewartete staatliche Straßen erreichbar ist. 