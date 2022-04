M. Armstrong: Weltkrieg & wirtschaftliche Totalzerstörung

Die hohen Schwankungen bei Gold und Silber dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, daß die physische Versorgung angespannt ist. Andy Schectman erwartet einen "Tag X", der die Comex plötzlich überwältigen wird. Ob dieser Tag mit dem Ausbruch eines großen Krieges zusammenfällt?Der "Forecaster" Martin Armstrong spricht davon, daß der Westen den 3. Weltkrieg sucht, da er finanziell am Ende ist. US Präsident Biden könnte auch andere Gründe für gefährliche Ablenkungsmanöver haben, denn der Laptop seines Sohnes birgt großen Sprengstoff. Und so reizt der Westen, schwer beladen mit Doppelmoral, den "Bären" und wartet auf eine Aktion.Rußland und der Westen entfremden sich immer mehr. Putin läßt die Börsenlistings aller russischen Aktien im Westen einstellen und Europa fabuliert vom Ende russischer Energieimporte. Logistisch eine Unmöglichkeit, die der deutschen Wirtschaft schwersten Schaden zufügen wird.Kommt ein Ölembargo, erwartet JP Morgan einen Ölpreis von 185 $. In Deutschland steigen die Produzentenpreise um fast 31% gegenüber dem Vorjahr und das wird nicht das Ende sein. Der Kampf um die Freiheit wird härter und er wird im Westen entschieden.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)