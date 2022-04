Palladium - Darf man sich wieder anschnallen? Tag

Nachdem eine steile Hausse noch Anfang März auf ein neues Allzeithoch bei 3.433 USD geführt hatte, brach der Palladiumkurs in den folgenden Wochen ebenso schnell wieder bis an die Unterstützung bei 1.997 USD ein. Diese wurde wie angenommen zum Ausgangspunkt für eine seither andauernde Erholung, die zuletzt bereits wieder den Widerstand bei 2.540 USD erreichte. Von der Marke setzte der Wert leicht zurück und startete bei 2.320 USD eine weitere Aufwärtsbewegung.Palladium arbeitet weiter an der anvisierten Bodenbildung und könnte jetzt bei einem Anstieg über 2.460 USD erneut bis zur Hürde bei 2.540 USD klettern. Ein Ausbruch über die Marke hätte ein weiteres Kaufsignal und einen Kursanstieg bis 2.630 und 2.735 USD zur Folge. An dieser Stelle könnte eine starke Korrektur einsetzen. Sollte diese Kursbarriere dagegen auch durchbrochen werden, stünde einer Kaufwelle bis 2.875 USD nichts mehr im Wege.Auf der Unterseite ist der Palladiumkurs durch den Support bei 2.320 USD gut abgesichert. Sollte hier eine Erholung ausbleiben, wäre allerdings mit einem Einbruch bis 2.149 USD zu rechnen. Darunter wäre der Anstieg der letzten Wochen endgültig neutralisiert und ein Abverkauf bis 1.997 und ggf. 1.804 USD würde den Abwärtstrend seit Anfang März reaktivieren.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG