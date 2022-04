Gold legt zu, muss aber wegen hoher US-Renditen ersten Wochenverlust seit drei Jahren hinnehmen

Am Freitagmorgen legte der Goldpreis in Asien zu, doch die steigenden Renditen der US-Staatsanleihen ließen den Goldpreis auf den ersten Wochenverlust seit drei Jahren zusteuern, berichtet Investing.com . "Die Aussichten für Gold sind gedämpft, da steigende Zinsen offensichtlich belasten, aber bis wir die Handelsspanne von 1.930 Dollar bis unter 2.000 Dollar auf überzeugende Weise durchbrechen... haben wir nicht wirklich eine Richtung für Gold", sagte Michael McCarthy, Chief Strategy Officer bei Tiger Brokers, Australien.Ein stärkerer US-Dollar könnte ebenfalls Druck auf Gold ausüben, während andererseits die geopolitische Ungewissheit eine Stütze bleibt und der Goldpreis in der Mitte dieser beiden gegensätzlichen Strömungen feststeckt, sagte McCarthy. Der Dollar, der sich in der Regel invers zum Goldpreis entwickelt, gab am Mittwoch leicht nach.Der Goldpreis ist im bisherigen Wochenverlauf um etwa 1,3% gesunken. Das gelbe Metall erreichte am Montag aufgrund der Nachfrage nach sicheren Häfen und zunehmender Inflationssorgen fast die 2.000-Dollar-Marke, fiel jedoch wieder zurück und erreichte in der letzten Sitzung ein Zweiwochentief. "Angesichts der Tatsache, dass die Stagflation nicht mehr nur ein potenzielles Risiko ist, sondern Realität wird, wenden sich die Anleger weltweit dem Gold zu, um ihr Portfolio zu diversifizieren", so Stephen Innes, geschäftsführender Gesellschafter von SPI Asset Management, in einer Mitteilung.© Redaktion GoldSeiten.de