TD Securities: Immer noch Gründe, an dem gelben Edelmetall festzuhalten

Gold bleibt angesichts der falkenhaften Rhetorik der Federal Reserve äußerst widerstandsfähig, berichtet FXStreet . Die Strategen von TD Securities erwarten, dass das gelbe Metall weiterhin als sicherer Hafen gefragt sein wird. "Die Reden der US-Notenbank könnten in nächster Zeit weiterhin im Mittelpunkt stehen, da der Zinsmarkt in letzter Zeit empfindlich auf falkenhafte Signale reagiert, aber die Ströme in sichere Häfen bieten weiterhin einen beeindruckenden Ausgleich", so die Analysten."Edelmetallanleger sehen nach wie vor zwingende Gründe, an dem glänzenden Metall festzuhalten. Die Möglichkeit eines langwierigen Krieges in der Ukraine erhöht gleichzeitig die geopolitische Unsicherheit und die Inflationsrisiken, was die Nachfrage nach dem gelben Metall als sicheren Hafen anheizt."Dieser Trend solle wahrscheinlich auch durch den gleichzeitigen Rückgang der weltweiten Aktien- und Anleihekurse verschärft worden sein, was mit den Befürchtungen übereinstimmt, dass Staatsanleihen in einem System mit höherer Inflation weniger gute Zufluchtsorte sein könnten, so die Strategen bei TDS.© Redaktion GoldSeiten.de