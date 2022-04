Yellen: Europäisches Energieverbot für Russland hätte "schädliche Auswirkungen" auf Inflation & globales Wachstum

US-Finanzministerin Janet Yellen warnte Europa davor, dass ein vollständiges Embargo für russische Energieimporte weltweit "schädliche Auswirkungen" haben würde, berichtet Kitco News . Yellen mahnte Europa, "vorsichtig" zu sein, wenn es ein Verbot aller Energieimporte aus Russland in Erwägung ziehe. "Mittelfristig muss Europa seine Energieabhängigkeit von Russland reduzieren, aber wir müssen vorsichtig sein, wenn wir über ein komplettes europäisches Verbot von Ölimporten nachdenken", sagte Yellen auf einer Pressekonferenz am Donnerstag.Die USA haben bereits ein Verbot russischer Energieexporte verhängt, befinden sich aber in einer ganz anderen Lage als Europa, so Yellen. "Bei Erdöl und Erdgas ist die Situation in Europa eindeutig anders als in den Vereinigten Staaten. Wir haben zwar alle Arten von russischen Energieimporten verboten, aber wir haben nur sehr wenig aus Russland importiert, was für Europa nicht zutrifft", sagte sie.Yellen rief auch dazu auf, bestehende Handelsabkommen umzugestalten, um zuverlässige Lieferketten zu gewährleisten, auch wenn dies höhere Preise für Waren bedeuten könnte. "Unsere Lieferketten sind nicht sicher, und sie sind nicht belastbar. Und ich denke, das ist ein langfristiges Risiko für die USA und andere Länder, das wir angehen müssen", sagte sie. "Ich glaube nicht, dass dies eine dauerhaft höhere Inflation bedeuten würde, sondern nur ein etwas höheres Kostenniveau, ein etwas weniger effizientes System, aber eines, das widerstandsfähiger ist."© Redaktion GoldSeiten.de