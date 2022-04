S&P Global: Goldpreis-Aussichten "gesund", wenn 1.900 Dollar in den nächsten Quartalen hält

Die Aussichten für Gold für den Rest des Jahres scheinen "fest" zu sein, da das Edelmetall die Marke von 1.900 Dollar je Unze hält, was durch die Schmucknachfrage, das Interesse an goldgedeckten börsengehandelten Fonds und die Goldkäufe der Zentralbanken begünstigt wird, so S&P Global Market Intelligence laut Kitco News Die wichtigsten Themen für das Edelmetall bleiben der Einmarsch Russlands in die Ukraine, die hohe Inflation, die Sorgen um das Wirtschaftswachstum und die bevorstehenden Zinserhöhungen der Zentralbanken, erklärte Bjorn Goosen, Senior Analyst bei S&P Global Market Intelligence, am Donnerstag."Die Weltwirtschaft und die Kreditmärkte sind jetzt mit Abwärtsrisiken konfrontiert, die aus dem Russland-Ukraine-Konflikt, dem anhaltenden Inflationsdruck, den bevorstehenden hohen Zinssätzen und der anhaltenden Pandemie resultieren", sagte er. "Das weltweite BIP-Wachstum wird für dieses Jahr auf etwa 3,6% geschätzt."Dieses Umfeld bedeutet "feste" Preise für Gold in den nächsten Quartalen. "Unsere Preisprognose für Gold scheint kurz- bis mittelfristig gesund zu sein und aufgrund der geopolitischen und makroökonomischen Unsicherheiten bei etwa 1.900 Dollar je Unze zu bleiben", so Goosen. Ein Gegenwind, der gegen Ende des Jahres aufkommen wird, ist jedoch der Preisdruck durch steigende Zinsen, der den Goldpreis einen Tick tiefer auf 1.825 Dollar je Unze drücken wird.© Redaktion GoldSeiten.de