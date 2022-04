Permanenter Optimismus

Die Wirtschaft gerät ins Stocken, und die Märkte geraten ins Chaos. Trotzdem sind die Mainstream-Finanzmedien damit beschäftigt, die Anleger davon zu überzeugen, dass der Bullenmarkt solide intakt ist. Die Renditekurve der 10-2-Staatsanleihen hat sich am Dienstag, den 29. März 2022, umgekehrt. Diese Inversion ist zum ersten Mal seit September 2019 eingetreten. In der Zwischenzeit hat sich die Renditespanne der 30- bis 5-Jahresstaatsanleihen Ende März ebenfalls umgekehrt, was das erste Mal seit 2006 ist. Solche Umkehrungen signalisieren fast immer, dass die Wirtschaft stark geschwächt ist und auf eine Rezession zusteuert.Doch pünktlich zum richtigen Zeitpunkt werten die Befürworter der Wall Street Teile der Renditekurve aus, um zu erklären, warum die Wirtschaft stark ist und eine Rezession nicht zu erwarten sei. Sie versuchen, Ihre Aufmerksamkeit von der auffälligsten Inversion der 10-2-Kurve abzulenken und verweisen stattdessen auf den Spread der 3-Monats- und 10-Jahres-Kurve, um die ganze Abflachung und Inversion, die überall sonst stattfindet, abzutun. Warum? Nun, weil sie immer eine Ausrede brauchen, um optimistisch zu bleiben.Kurzmeldung: Der Renditeabstand zwischen 10- und 3-Monatsstaatsanleihe liegt nur deshalb vorübergehend hinter den relevanteren Teilen der Kurve zurück, weil die Fed lange gezögert hat, den Leitzins anzuheben. Tatsache ist, dass die 3-Monatsstaatsanleihe immer sehr nahe an die FFR gekoppelt ist. Und da die effektive Fed Funds Rate immer noch bei etwa 0,33% liegt - was wiederum auf Powells Zurückhaltung bei der Inflationsbekämpfung zurückzuführen ist -, muss dieser Teil der Kurve noch umkehren. Sobald Powell jedoch mit der Straffung beginnt, dürfte sich auch dieser Teil der Kurve umkehren, da der Tagesgeldsatz die Renditen längerer Laufzeiten in den Schatten stellt.Erlauben Sie mir, kurz zu erklären, warum diese ganze Kurveninversion so wichtig ist. Es geht um das Geldmengenwachstum und den Zugang zu Krediten. Wir haben nämlich ein schuldenbasiertes Geldsystem. Das heißt, Geld wird geschaffen, wenn eine Bank einen Kredit vergibt. Die Banken machen einen Gewinn zwischen dem, was sie den Einlegern zahlen (Leihkredite), und den Erträgen, die sie aus ihren Vermögenswerten erhalten (Leihkredite). Wenn die Zinsstrukturkurve invertiert, wird ihr Gewinnmotiv stark ausgehöhlt, während gleichzeitig das Risiko neuer Kredite steigt. Diese Dynamik tritt zur gleichen Zeit auf, in der die Nachfrage der Verbraucher nach Krediten abnimmt, weil sie ihre Verschuldung reduzieren müssen. Die monetäre Liquidität versiegt, und die Vermögenspreise beginnen zu fallen.Natürlich wimmelt es an der Wall Street von unverbesserlichen Optimisten, die den Anleger-Lemmingen Gründe liefern, um blindlings über die Klippe zu laufen. Hier kommt die Deutsche Bank mit ihren beruhigenden Worten über die Geschichte der Kurveninversion ins Spiel. Ihre Untersuchungen zeigen, dass der Markt nach der Umkehrung der 10er-2er-Kurve 3 bis 25 Monate später seinen Höchststand erreicht hat. Und der durchschnittliche Anstieg des S&P 500 nach dieser ersten Umkehrung beträgt 19%.Werfen wir einen Blick auf die relevanteren Daten, die der tiefe Staat der Wall Street so bequem übersehen hat. Zunächst werden wir die letzte Kurveninversion, die im Spätsommer 2019 stattfand - nur wenige Monate bevor die Wirtschaft und die Märkte in den Keller gingen - aufgrund der Annahme, dass die Renditekurve aufgrund der unvorhersehbaren COVID-19-Pandemie einfach Glück hatte, außer Acht lassen.Schauen wir uns stattdessen an, was in der Zeit vor der Großen Rezession von Dezember 2007 bis März 2009 geschah. Der Spread zwischen der 10- und 2-Jahresanleihe kehrte sich erstmals am 27. Dezember 2005 um. Die Wirtschaft war damals so stark, dass die Fed in der Lage war, die Zinssätze um 325 Basispunkte (von 1% auf 4,25%) zu erhöhen, und zwar von der ersten Anhebung im Jahr 2004 bis zu dieser ersten Umkehrung Ende 2005. Nach dieser ersten Umkehrung der Kurve konnte die Fed jedoch nur noch weitere 100 Basispunkte an Zinserhöhungen durchsetzen, bevor sie im Juni 2006 die Straffung der Politik einstellen musste. Diese Pause war auf eine deutliche Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit zurückzuführen. Trotz der Lockerung des geldpolitischen Kurses durch die Fed verschlechterte sich die Wirtschaftslage weiter, und der Aktienmarkt erreichte ein Jahr später im Sommer 2007 seinen Tiefpunkt. Nur wenige Monate später begann die Große Rezession.Die heutige Wirtschaftslage ist ganz anders. Die Wirtschaft ist derzeit so schwach, dass es nur einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte bedurfte, um den Renditeabstand von 10 zu 2 umzukehren. Damit bleiben nur noch etwa 100 Basispunkte für eine Zinserhöhung übrig, bevor sich die Wirtschaft so stark abschwächt, dass ein falkenhafter Zentralbanker zur Taube wird. Da sich die Inflation auf einem 40-Jahreshoch befindet, ist es für Powell nicht einfach, die Geldpolitik zu ändern. Tatsächlich hat er allein für dieses Jahr weitere Zinserhöhungen um 225 Basispunkte geplant. Und aufgrund des Anstiegs des CPI um 8,5%, des PPI um 11,2% und der Importpreise um 12,5% muss er seine Zinserhöhungskampagne - in Verbindung mit der QT - so lange fortsetzen, bis die Inflation unter Kontrolle ist oder die Märkte einbrechen... je nachdem, was zuerst eintritt.Ein weiterer Teil der Vertuschung der Rezession ist die Vorstellung, dass die Hebelwirkung im System so gut wie verschwunden ist. Vergleichen wir den Zeitraum unmittelbar vor dem Beginn der Großen Rezession, die als die am stärksten überschuldete Wirtschaft in der Geschichte der USA gilt, mit dem Zustand der Wirtschaft nach den letzten gemeldeten Daten Ende 2021. Im Dezember 2007 betrug die Verschuldung der Unternehmen 6,3 Billionen Dollar (42% des BIP). Ende letzten Jahres stieg die Verschuldung der Unternehmen auf 11,6 Billionen Dollar (48% des BIP, was einen Rekordwert darstellt). Und die Gesamtverschuldung außerhalb des Finanzsektors betrug zu Beginn der Großen Rezession 33,5 Billionen Dollar (227% des BIP). Aber jetzt ist die Gesamtverschuldung außerhalb des Finanzsektors auf 65 Billionen Dollar in die Höhe geschnellt, was unglaubliche 270% des BIP ausmacht. In Wirklichkeit ist die Verschuldung der Unternehmen in den letzten 14 Jahren um 84% und die Gesamtverschuldung außerhalb des Finanzsektors um 94% angestiegen!Der wichtigste Punkt dabei ist, dass die Verschuldung sowohl nominal als auch in Prozent des BIP nach jeder Rezession erheblich gestiegen ist. Das bedeutet, dass das Zinsniveau, das erforderlich ist, um die Wirtschaft zu brechen, immer weiter sinkt. Im Jahr 2000 brauchte es eine Fed Funds Rate von 6,5%, bevor der Markt zusammenschmolz. Vor der großen Finanzkrise von 2007-2009 sank dieser Satz auf 5,25%. Aufgrund der massiven Hebelwirkung, die von der Fed und dem Finanzministerium nach dem Crash ausgelöst wurde, brauchte es dann nur noch eine FFR von 2,5%, um die Kreditmärkte zum Erliegen zu bringen und die Aktienmärkte im Jahr 2018 ins Wanken zu bringen. Heute wird wahrscheinlich eine FFR von nur 1% nötig sein, bevor die Finanzmärkte erneut zusammenbrechen.Lassen Sie sich also nicht täuschen. Die Wirtschaft ist viel näher an einem Abschwung, als die Wall Street glauben machen will. Der Straffungszyklus der Fed ist dieses Mal alles andere als Routine. Die Inflation ist nicht nur hoch, sie ist auf einem 40-Jahres-Hoch! Das bedeutet, dass Powell nicht nur die Fed Funds Rate in Schritten von 50 Basispunkten anstelle der üblichen 25 Basispunkten anheben wird, sondern gleichzeitig auch den Mechanismus der Geldvernichtung, der als Quantitative Tightening bekannt ist, anwenden wird. Powell wird ab Mai jeden Monat etwa 95 Milliarden Dollar der Basisgeldmenge verbrennen, das sind 45 Milliarden Dollar mehr als auf dem Höhepunkt des letzten QT. Aus dem FOMC-Protokoll vom März geht hervor, dass der Anstieg auf dieses Niveau nur drei Monate dauern wird, statt der kleinen Schritte, die beim letzten Versuch der Fed, ihre Bilanz zu reduzieren, unternommen wurden.Die Fed versucht jetzt nicht, eine überhitzte Wirtschaft zu bremsen. In krassem Gegensatz dazu verlangsamen sich sowohl das BIP- als auch das Ertragswachstum jetzt rapide. Ein genauer Rezessionsindikator ist nach wie vor eine umgekehrte Renditekurve. Diese Umkehrung tritt jedoch in der Regel ein, nachdem die Fed die Zinssätze über mehrere Jahre hinweg um mehrere hundert Basispunkte angehoben hat. Die jüngste Umkehrung der Renditekurve ist jedoch nach nur einer mickrigen Zinserhöhung um 25 Basispunkte eingetreten. Das ist ein Hinweis auf eine sehr schwache Wirtschaft. Die wirksamen Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung - Geldvernichtung (QT) und deutliche Zinserhöhungen - stehen noch aus. Und das kann die derzeitige Schwäche nur noch verschlimmern, auch wenn die Wall Street alles tut, um Sie vom Gegenteil zu überzeugen.© Michael PentoDer Artikel wurde am 14. April 2022 auf www.pentoport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.