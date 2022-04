FED-Chef Powell bremst

Die US-Notenbank hat gestern erklärt, dass die US-Wirtschaft in diesem Monat bisher nur mäßig gewachsen ist. Das künftige Wachstum sei aufgrund der Unsicherheiten, die durch steigende Preise und geopolitische Entwicklungen verursacht werden, ungewiss. Die nächste FED-Sitzung ist am 04.05.2022 und eine Anhebung der Leitzinsen um 0,50% erscheint so gut wie sicher. Auch das FED-Watch-Tool bestätigt diese Annahme:Unter den Fed-Mitgliedern herrscht inzwischen Einigkeit darüber, dass alles getan werden muss, um die Inflation einzudämmen, aber das ist nicht ohne Risiken. Wenn die Fed eine weiche Landung erreichen will, wird der Arbeitsmarkt eine Schlüsselrolle spielen. Obwohl die Arbeitslosenquote derzeit bei 3,6% liegt, suchen die Arbeitgeber verzweifelt nach mehr Arbeitskräften.Die FED ist mindestens 9 Monate hinter dem Zyklus und steht weiterhin mit dem Rücken zur Wand. Die Gefahr, die jetzt schon schwächelnde Wirtschaft mit vielen weiteren Zinserhöhungen zu schädigen, ist hoch.Die Aktienmärkte gaben nach und ebenso waren die Rohstoffe und Edelmetalle schwächer.Die Goldaktien gestern sehr schwach. Auf diese Bewegung habe ich in der Ausgabe vom Mittwoch hingewiesen. Der erste kleine Unterstützungsbereich wurde gestern angelaufen:In dieser Woche gab es wenig neue Meldungen in Australien, was mit der kurzen Handelswoche (Ostern) zu tun hat, den Schulferien und der Tatsache, dass am Montag (25.04.2022) noch der ANZAC DAY zu einem verlängerten Wochenende einlädt. Viele Marktteilnehmer waren also noch in den Ferien.Ab Dienstag wird es dann wieder einen Quartalsbericht nach dem andern hageln, da die Australier bis Ende April die Berichte per 31.03. veröffentlichen müssen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.