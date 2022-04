Goldaktien laufen weiter

Die Goldbergbauaktien befinden sich nach wie vor in einem Aufwärtstrend. Die Kursgewinne des Sektors beschleunigten sich bis Mitte April, was Befürchtungen hinsichtlich einer übermäßigen Überkauftheit aufkommen ließ. Die führende Benchmark für Goldaktien ist zwar etwas angespannt, befindet sich aber noch lange nicht in der Nähe eines potenziellen Endniveaus. Der jüngste Aufwärtstrend der Goldaktien hat also noch viel Spielraum, um weiter zu steigen. Wie üblich werden die Gewinne nicht linear verlaufen, sondern mit dem Goldpreis fließen und abebben.Der beliebteste Index des Goldaktiensektors ist nach wie vor der GDX VanEck Gold Miners ETF. Er wurde bereits im Mai 2006 aufgelegt und konnte seinen First-Mover-Vorteil in einen unüberwindbaren Vorsprung ummünzen. Mit einem Nettovermögen von 16,2 Milliarden USD in dieser Woche hat der GDX das Vermögen seines nächstgrößeren Konkurrenten, des GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF, mehr als verdreifacht. Der wesentlich größere GDX wird von den großen Goldbergbauunternehmen dominiert, deren Aktien einen großen Aufschwung erlebt haben.Die jüngste Aufwärtsbewegung der Goldaktien ist die sechste in diesem säkularen Goldbullenmarkt, die Mitte Dezember 2015 begann. Seit dem letzten großen Zwischentief des GDX Ende September hat dieser führende börsengehandelte Fonds des Sektors in 6,6 Monaten bestenfalls 41,4% zugelegt. Der parallele Anstieg des Goldpreises um 14,6% in dieser Zeitspanne wurde damit um das 2,8-fache gehebelt, was am oberen Ende des üblichen Bereichs für die Verstärkung der Goldpreisbewegung bei GDX von 2 bis 3 liegt. Dieser Aufwärtstrend ist jedoch weitaus stärker komprimiert, als dies vermuten lässt.Die aggressiven Äußerungen der US-Notenbank haben sowohl Gold als auch die Aktien der Bergbauunternehmen Ende Januar stark nach unten gedrückt, wo der GDX einen zweiten Tiefpunkt erreichte, der nur 1,3% über dem von Ende September lag. Somit sind in den letzten 2,7 Monaten 29/30% der bisherigen Kursgewinne der Goldaktien zustande gekommen! Um so schnell anzusteigen, mussten die Goldaktien dramatisch nach oben schießen. Das hat das Schreckgespenst der extremen Überkauftheit aufkommen lassen, die schließlich die Aufwärtsbewegung zunichte macht.Die absoluten Preisniveaus spielen an den Märkten normalerweise keine große Rolle, da die Händler bald akzeptieren, was auch immer die vorherrschenden Preise sein mögen. Am vergangenen Montag erreichte GDX einen bisherigen Höchststand von 40,87 Dollar. Das ist viel mehr als der Tiefststand von Ende Januar, aber viel weniger als der bisherige Höchststand dieses börsengehandelten Fonds von 44,48 Dollar von Anfang August 2020. Die Preise sind relativ, es kommt also darauf an, wie schnell sie auf das aktuelle Niveau gestiegen sind.Die Überkauftheit quantifiziert die Schnelligkeit und das Ausmaß von Erholungen. Wenn die wichtigsten Goldaktien innerhalb eines halben Jahres um 41% steigen, ist das etwas ganz anderes, als wenn sie innerhalb einer Woche um dieselben 41% in die Höhe schießen. Die ersten Gewinne sind allmählich und nachhaltig und belaufen sich im Durchschnitt auf bescheidene 0,3% am Tag. Letztere erfordern jedoch riesige aufeinanderfolgende Aufwärtstage von 8,2%, was sehr unwahrscheinlich ist und sicherlich kein Kauftempo darstellt, das sich aufrechterhalten lässt.Eine Überkauftheit bedroht Aufwärtsbewegungen, wenn die Kurse zu schnell und zu weit ansteigen, um nachhaltig zu sein. Das erzeugt zu schnell zu viel Gier und lockt zu viele Händler an, die dem aufregenden Aufwärtsimpuls hinterherjagen. Ihr Ansturm zieht einen zu großen Teil ihrer potenziellen Käufe in der nahen Zukunft nach vorne, so dass ihre Kapitalkraft erschöpft ist. Die Verkäufer überwältigen dann bald die erschöpften Käufer und töten die Aufwärtsbewegung vorzeitig, bevor sie voll ausgereift ist.Es gibt viele technische Instrumente zur Messung von Überkauftheit und entgegengesetzter Übersättigung nach Ausverkäufen. Mein Favorit ist eines, das ich vor Jahrzehnten entwickelt habe und das sich Relativität nennt. Dabei werden die aktuellen Kurse einfach als Vielfaches der ihnen zugrunde liegenden 200-tägige gleitende Durchschnitte betrachtet. 200-tägige Durchschnitte sind ideale Ausgangspunkte, um die Geschwindigkeit und Größe von Kursbewegungen zu messen. Sie verändern sich zwar nur langsam, folgen aber dennoch im Laufe der Zeit den Kursen.200dmas entwickeln sich mit den vorherrschenden Kursen und werden nicht wie statische Basislinien veraltet. Relativity Trading teilt einfach die täglichen Schlusskurse durch ihre zugrunde liegenden 200dmas und stellt dann die sich ergebenden Multiplikatoren im Zeitverlauf dar. Dies sind perfekt vergleichbare Prozentsätze, unabhängig von den vorherrschenden Kursniveaus. Und sie neigen dazu, horizontale Handelsspannen in Trendmärkten zu bilden, die ideal sind, um Bullenaufschwünge und -korrekturen aktiv zu spielen.In diesem Chart werden die technischen Daten des GDX über den relativen GDX-Indikator für Überkauftheit und Überverkauftheit (rGDX) der letzten Jahre eingeblendet. Die rote Darstellung zeigt, dass der 200dma von GDX bei 1,00x auf eine horizontale Linie abgeflacht ist. Die Kursentwicklung dieses führenden börsengehandelten Fonds bewegt sich in vergleichbarer Weise um diese Basislinie. Goldaktien mögen zwar kurzfristig überkauft sein, befinden sich aber keineswegs in der Nähe von aufstiegsbedrohenden Extremen.