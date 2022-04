WGC: Indiens Goldmarkt im März

Mukesh Kumar, Senior Analyst, India, veröffentlichte auf dem Goldhub-Blog des World Gold Council vergangene Woche Informationen zur Entwicklung des indischen Goldmarktes im März. Das Land gilt als einer der größten Goldverbraucher weltweit.• Der inländische Goldpreis endete im März um 1,7% höher bei 51.317 Rs/10g.• Die Nachfrage des Einzelhandels blieb schleppend, da die Käufer in Erwartung einer Korrektur des Goldpreises ihre Käufe zurückstellten.• Dadurch erhöhte sich der Preisabschlag auf dem lokalen Markt im Laufe des Monats auf 60 US$/oz, verglichen mit einem Abschlag von 14–15 US$/oz Ende Februar.• Die schleppende Einzelhandelsnachfrage und ein höheres Goldrecycling drückten auch die offiziellen Importe im März auf 15,8 Tonnen; 90% niedriger im Jahres- und 80% niedriger im Vormonatsvergleich.• Indien unterzeichnete im Februar ein umfassendes Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA), das eine Zollvergünstigung von 1% für bis zu 200 t Goldbarren aus den VAE vorsieht; dieses wird am 1. Mai 2022 in Kraft treten.• Indische Gold-ETF verzeichneten im März geringfügige Nettozuflüsse von 0,2 Tonnen, was in erster Linie auf eine Korrektur des Goldpreises zurückzuführen ist, die das Interesse der Anleger geweckt haben könnte; die Gesamtbestände der börsengehandelten Goldfonds betrugen 36,4 Tonnen.• Die indische Zentralbank (Reserve Bank of India, RBI) kaufte im März 2,4 Tonnen Gold und erhöhte damit ihre gesamten Goldreserven auf 760,4 Tonnen.Weitere Informationen und interessante Grafiken finden Sie unter www.gold.org © Redaktion GoldSeiten.de