Falls Sie es noch nicht bemerkt haben - vielleicht weil Sie auf dem Mars leben - die Inflation ist da. Nicht nur in den USA, sondern fast überall. Die Preise für alltägliche Waren und Dienstleistungen, einschließlich lebensnotwendiger Güter wie Lebensmittel, steigen rapide an. Der US-amerikanische Consumer Price Index ist in den 12 Monaten bis März um 8,5% gestiegen... und wir wissen, dass er Kategorien wie Wohnen unterbewertet.Diese Jahresvergleiche könnten sich ein wenig verbessern, da der "Basiseffekt" dafür sorgt, dass der Rückblickszeitraum auf einem höheren Niveau beginnt. Das bedeutet nicht unbedingt, dass die Preise sinken; die Inflation wird ein Problem bleiben, selbst wenn sich die Preise stabilisieren. Höhere Lebenshaltungskosten haben einen kumulativen Effekt, je länger sie andauern. Dies ist ein Auszug aus dem letzten druckfrischen Hoisington-Vierteljahresbrief:"Die meisten Amerikaner haben in den letzten 12 Monaten einen erheblichen Rückgang ihres Lebensstandards hinnehmen müssen. In der letzten verfügbaren 12-Monatsänderung mussten 116,2 Millionen amerikanische Lohn- und Gehaltsempfänger einen Rückgang ihrer inflationsbereinigten Gehaltsschecks um 3,7% hinnehmen, der größte Rückgang seit 1980 (Schaubild 1).Allein dadurch wird der Einkommenszuwachs bei den 6,5 Millionen neuen Beschäftigten in den letzten 12 Monaten mehr als ausgeglichen. Hinzu kommt, dass die Lohnempfänger einen größeren Verlust an Lebensstandard hinnehmen mussten als die stundenweise Beschäftigten (Schaubild 2). Der Inflationsschaden für die 70 Millionen Amerikaner im Ruhestand lässt sich nicht genau berechnen, aber qualitativ ist die Situation nicht gut. Die von der Sozialversicherung Versicherten erhielten eine Lebenshaltungskostenanpassung (COLA) von 5,9%, aber die meisten Privatrentner haben keine COLA.""Eine grobe Schätzung besagt, dass das Realeinkommen von etwa 50 Millionen oder mehr Rentnern durch die seit 40 Jahren anhaltende hohe Inflationsrate ernsthaft ausgehöhlt wurde. Zählt man diejenigen zusammen, deren Einkommen hinter den Preissteigerungen zurückblieb (116,2 + 50), ergibt sich eine Zahl von etwa 170 Millionen Amerikanern.Die beträchtlichen negativen Auswirkungen der Inflation stehen im Einklang mit einem Rückgang des real verfügbaren persönlichen Einkommens in 11 der letzten 13 Monate. 85% der US-Haushalte verdienen weniger als 150.000 Dollar im Jahr, wobei viele von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck oder von festen Gehältern leben. Das Ungleichgewicht zwischen denjenigen, die von der Geld- und Finanzpolitik der letzten zwei Jahre profitiert haben, und denjenigen, die darunter gelitten haben, ist überdeutlich. Die Inflationsrate von 8,5% hat den Lebensstandard von über 170 Millionen Menschen drastisch gesenkt."Dies war das Ergebnis eines massiven geldpolitischen Fehlers, auf den zahlreiche Nobelpreisträger und Mainstream-Volkswirtschaftler sowie viele weniger bekannte Analysten wie ich bereits vor über einem Jahr hingewiesen haben. Die Fed hat in ihrem Februar-Bericht an den Kongress, den sie seit 2017 verwendet, sogar keinen Abschnitt über geldpolitische Regeln aufgenommen, da dies deutlich zeigte, dass sie hinter der Kurve war. Als ob sie das verbergen könnten.So schlecht die Bedingungen auch sind, sie haben das reale Potenzial, noch schlimmer zu werden. Heute werden wir untersuchen, wie sich Chinas jüngste COVID-Lockdowns auf die Weltwirtschaft auswirken werden. Ein Tipp: Es wird nicht gut sein. Wir könnten vom Regen in die Traufe kommen.Wie Sie wissen, bin ich davon überzeugt, dass wir auf eine Rezession zusteuern, möglicherweise eine schwere Rezession. Die Fed hat es vermasselt, indem sie die Zinsen zu spät angehoben und ihre Bilanz reduziert hat, und die Zeit, die vergeht, bis sie endlich die Kurve kriegt, wird nicht schön sein. Die Inflationszahlen könnten mit denen der späten 1970er und 80er Jahre konkurrieren...In gewisser Weise wiederholen sich die Ereignisse von Anfang 2020. Damals wütete ein mysteriöser Virus in China, der die Regierung veranlasste, die Bewegungsfreiheit einzuschränken und einen Großteil der Wirtschaft lahmzulegen. Wir machten uns zunächst Sorgen, wie sich das auf unsere Lieferketten auswirken würde. Wie sich herausstellte, breitete sich das Virus aus, und der größte Teil der Welt wurde in unterschiedlichem Ausmaß stillgelegt, was eine weltweite Konjunkturabschwächung auslöste, die die Nachfrage, die China erfüllt hätte, reduzierte.Infolgedessen bekamen wir die Auswirkungen des Verlusts der chinesischen Exporte nie wirklich zu spüren. Dank fiskal- und geldpolitischer Anreize kehrte die Nachfrage dann mit voller Wucht zurück. Jetzt gibt es Impfstoffe und Behandlungsmöglichkeiten für das Virus. Es ist noch nicht verschwunden, aber es ist jetzt besser zu kontrollieren... außer in China.