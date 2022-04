Wird Fed die Straffung übertreiben?

David Lin sprach für Kitco News kürzlich mit Phil Streible, dem Chefmarktstrategen bei Blue Line Futures, über die Zinspolitik der US-Notenbank.Der Goldpreis ging am Freitag um 1% zurück, nachdem der Vorsitzende der Federal Reserve Jerome Powell eine schnellere Straffung der Geldpolitik in diesem Jahr angekündigt hatte. Auf einer IWF-Tagung hatte Powell erklärt, die Inflation sei nun viel höher und der Leitzins weiterhin akkommodierender als zuletzt, so dass es seiner Meinung nach angemessen sei, etwas schneller zu agieren.Streible zufolge könnte die Fed die Zinsen in diesem Jahr um etwa 2,5% anheben: "Wir gehen von 9,96 Zinserhöhungen um 25 Basispunkte bis zum Ende des Jahres aus, was definitiv Druck auf den Markt ausüben wird." Er glaube, dass dies eine Übertreibung der Zinserhöhungen wäre und die Märkte nicht gut darauf reagieren würden: "Ich denke, auf lange Sicht wird die US-Notenbank gleich zu Beginn zu stark an der Zinsschraube drehen, eine Art Panik an den US-Aktienmärkten auslösen und ab diesem Zeitpunkt eine Abflachung der [Inflation] feststellen".In Bezug auf den Goldpreis erklärt der Experte, dass sich der Goldpreis mittelfristig wahrscheinlich seitwärts bewegen dürfte.© Redaktion GoldSeiten.de