Russland hat Gold für diesen Moment gehortet; Sanktionen werden auf Westen zurückfallen

Daniela Cambone sprach für Stansberry Reserarch kürzlich mit Byron King über die Sanktionen gegen Russland und die Goldreserven der Bank of Russia.Die steigende Inflation und die zunehmende geopolitische Unsicherheit aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts haben Gold in den letzten Wochen in die Höhe getrieben. Der Goldpreis stieg kürzlich auf fast 2.000 $, bevor er einen leichten Rückgang verzeichnete, als sich Befürchtungen in Bezug auf die die Zinserhöhungen der Federal Reserve durchsetzten.King, Herausgeber des Newsletters Whiskey & Gunpowder von St. Paul Research, ist der Meinung, dass Russland sich genau auf diesen Moment vorbereitet hat. Russland habe seine Goldreserven aufgestockt, um sich auf die Wirtschaftssanktionen vorzubereiten, "und das schon seit acht oder neun Jahren".Er erklärt in dem Interview, dass die Sanktionen der USA gegen Russland den Dollar zur Waffe gemacht hätten. Da Russland jedoch seine Goldreserven in den letzten zehn Jahren aufgestockt hat, diene dies nur dazu, andere Länder zu verunsichern.King ist zudem der Meinung, dass die internationalen Sanktionen gegen Russland dazu geführt haben, dass der Euro an Wert verloren hat, während der Dollar stärker geworden ist: "Der Euro wird schwächer. [...] Europa hat mit den Erdgas- und Ölsanktionen seine gesamte Wirtschaft aufs Spiel gesetzt."© Redaktion GoldSeiten.de