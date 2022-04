WTI-Oil rutscht unter 100,00 USD

Quelle Chart: Guidants

Das Rohöl der Sorte WTI befindet sich, seit dem Höhenflug vom März, in einer anhaltenden Konsolidierung. Mit dem heutigen Rückfall unter die 100,00 USD-Marke, könnte sich daraus jedoch ein weiterer Korrekturimpuls eröffnen. Insbesondere bei einem Rückgang unter die Unterstützung von 94,70 USD droht nämlich weiteres Abwärtspotenzial bis rund 86,75 USD. Im Ausdehnungsfall sind sogar Notierungen bei 81,71 USD denkbar.Eine erneute Stabilisierung rund um 95,00 USD je Barrel verspricht hingegen Reaktionspotenzial bis 100,00 bzw. 110,00 USD. Die kommenden Wochen dürften dementsprechend volatil bleiben.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.