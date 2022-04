Lynette Zang: Was man während einer hyperinflationären Depression besitzen sollte

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network vergangene Woche mit Lynette Zang über die aktuelle Zinspolitik der US-Notenbank sowie über die Entwicklungen weltweit. Die Chef-Marktanalystein bei ITM Trading erklärt in dem Interview, dass sie nicht davon ausgehe, dass die Federal Reserve die Inflation in den Griff bekommen wird. "Wir steuern auf eine hyperinflationäre Depression zu, weil sie all diese Schulden abbauen müssen – und das ist ein globales Problem."Laut Zang sei es damit aktuell wichtiger denn je ist, Gold und Silber zu besitzen. Aber ebenso wichtig sei es, starke Gemeinschaftsbande aufzubauen und Zugang zu Nahrung, Wasser, Obdach und Energie zu haben. "Das ist Ihre Tauschfähigkeit, das ist Ihr Vermögenserhalt [...] Sie müssen darauf vorbereitet sein, so unabhängig und autark wie möglich zu sein", erklärt sie. Die Gemeinschaft sei die wahrscheinlich wichtigste Komponente.Zang ist der Meinung, dass aktuell ein Wechsel des Währungssystems stattfindet. Das Endergebnis werde eine digitale Zentralbankwährung sein – mit anderen Worten: "programmierbares Geld". Zwar möge das alarmierend klingen, doch böten sich in diesem Umfeld auch Chancen. Denn Vermögen verschwinde niemals, sondern verlagere sich lediglich: "Sie wollen in der Lage sein, dieses Vermögen in Ihre Richtung zu lenken. Und das erreichen Sie, indem Sie Ihre Kaufkraft erhalten."Dies sei durch physisches Gold und Silber möglich. "Ich denke, es ergibt sehr viel Sinn, den größten Teil seines Vermögens in einem unterbewerteten Vermögenswert zu halten, der sich in einem langfristigen positiven Trend befindet. Und den geringsten Teil Ihres Vermögens in einem überbewerteten Vermögenswert oder Instrument, das sich in einem langfristigen negativen Trend befindet", erklärt Zang dazu. "Der wahre Trend ist nicht der Aktienmarkt oder die Kryptowährungen oder irgendetwas anderes. Es ist die Kaufkraft der Währung."© Redaktion GoldSeiten.de