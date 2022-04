Warum Palladium gestern um fast 13% einbrach

Am gestrigen Montag brach der Palladiumpreis stark ein. Analysten machen dafür die sich verschlechternden Aussichten für die Nachfrage nach dem in Autokatalysatoren verbauten Edelmetall aufgrund der COVID-bedingten Lockdowns in China verantwortlich. Reuters berichtete gestern über sinkende Rohstoffpreise auf breiter Front aufgrund zunehmender Bedenken über anhaltende Schließungen in Shanghai und mögliche Erhöhungen der US-Zinsen, die das globale Wachstum und die Nachfrage beeinträchtigen könnten.Palladium, das in Fahrzeugen zur Emissionsreduzierung zum Einsatz kommt, ist seit seinem Allzeithoch Anfang März um fast 40% zurückgegangen. Der Anstieg war auf Befürchtungen zurückzuführen, dass der Krieg in der Ukraine das Angebot des Hauptproduzenten Russland verringern könnte."Ein Großteil der Ängste bei Palladium dreht sich um die potenziellen Probleme mit der chinesischen Wirtschaft", wird Bart Melek, Leiter des Bereichs Rohstoffstrategie bei TD Securities, zitiert. "Da ein immer größerer Teil des Landes abgeriegelt ist, ist es wahrscheinlich, dass die Autonachfrage und die Wirtschaftstätigkeit im Allgemeinen nicht so stark sein werden, wie wir angenommen hatten, und dies kompensiert einen Großteil der potenziellen Engpasssorgen im Zusammenhang mit den russischen Sanktionen."© Redaktion GoldSeiten.de