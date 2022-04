Gold, Biontech, Rockefeller & Kriegsgetöse

Gold erfüllt seine Funktion und steigt in fast allen Papierwährungen. In Yen hat es stark zugelegt, aber auch in Euro. Die vorübergehende Stärke des Dollars sollte den weiteren Anstieg nur kurz bremsen.Biontech weist gegenüber der Börsenaufsicht auf Risiken der Impfung hin. Eine Rückversicherung für mögliche Schadenersatzklagen?Die Rockefeller-Stifung spricht von einer unmittelbar drohenden Hungersnot. Sie gilt als eng mit dem WEF assoziiert und befürwortet den "Reset".Deutschand wird auf Wohlstandsverluste eingestimmt. Hans-Werner Sinn hat viele Fehler ausgemacht, nur die gewaltige Geldverschwendung fehlt auf seiner Kritikliste.Immer mehr Deutsche verlassen das Land, wegen der Massenzuwanderung, einer möglichen Impfpflicht, hohen Steuern oder dem immer enger werdenden Meinungskorridor. Staatlich geförderte Hetze? Das Bundesforschungsministerium unterstützt einen "Hacktivist", der Twitter-Feindeslisten führt.Der Ukraine-Konflikt schwelt, Waffenlieferungen und neue Nato-Mitglieder verschärfen die Spannungen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)