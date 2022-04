Platin - Ein neues Jahrestief muss her!

Seit dem gescheiterten Ausbruchsversuch über den markanten Widerstand bei 1.173 USD Anfang März, befindet sich der Platinkurs in einer steilen Verkaufswelle, die erst an der Unterstützung bei 948 USD vorübergehend gestoppt wurde. Die kleine Erholung von Anfang April ist jedoch längst gekontert und ausgehend von einem Zwischenhoch bei 1.023 USD läuft eine weitere Verkaufswelle. Sie drückte den Kurs zuletzt wie erwartet unter die Haltemarke bei 948 USD und erreicht jetzt die Zone des Jahrestiefs bei 893 USD.Die aktuelle Lage lässt zur Zeit nur den Schluss zu, dass die mittelfristigen Unterstützungen bei 908 und 901 USD, sowie das Tief aus dem Dezember bei 893 USD zumindest kurzzeitig gebrochen werden. Im bullischsten Fall könnte der Abwärtstrend dann im Bereich von 885 USD enden und eine Erholung starten, die wieder über diese Marken in Richtung 948 USD führen dürfte. Erst darüber wäre ein kleines Kaufsignal etabliert und Zugewinne bis 988 USD möglich.Im bärischen Fall einer Abwärtstrendfortsetzung, der auch der wahrscheinlichere ist, bricht Platin weiter bis 865 und 850 USD ein. Dort wäre eine Bodenbildung möglich und eine starke Erholung zu erwarten. Unter Umständen werden bei einem Bruch dieser Supportzone aber sogar die Supports bei 813 und 822 USD angelaufen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG