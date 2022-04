Sorge um Aktien (Teil 2)

Der allmähliche Anstieg und die Aufwärtsbewegung oberhalb der wichtigsten gleitenden Durchschnitte bis September

Der anfängliche Rückgang um 10%, der ein Warnsignal darstellte

Der Boden der Unterstützung über 2.600

Der technische Zusammenbruch Anfang Dezember

Vor zwei Wochen haben wir in einem Beitrag vor einem drohenden Einbruch an den Aktienmärkten gewarnt. Zwei Wochen später ist es wahrscheinlich eine gute Idee, dieses Thema zu aktualisieren. Der Beitrag von vor zwei Wochen konzentrierte sich hauptsächlich auf die Äußerungen der Fed-Schlägertypen Dudley und Bullard und folgte einer Art "bekämpft die Fed nicht"-Narrativ. Wenn die Fed also die Absicht hat, "den Anlegern am Aktienmarkt weitere Verluste zuzufügen", dann sollten Sie dies bei Ihren Anlageüberlegungen berücksichtigen.In den zwei Wochen seither hat der US-Aktienmarkt, gemessen am S&P 500, begonnen, sich zu überschlagen. Lassen Sie uns also heute beurteilen, wie es weitergehen könnte und welche Auswirkungen dies auf die künftige Fed-Politik und damit auch auf die Edelmetallpreise haben könnte. Der vergleichbarste Zeitraum zur Gegenwart ist das vierte Quartal 2018. Damals befand sich die Fed ebenfalls auf einem Kurs höherer Zinsen und einer Reduzierung der Bilanzsumme. Der Konsens der Volkswirtschaftler an der Wall Street war die Erwartung von 4-5 weiteren Leitzinserhöhungen im Jahr 2019, wobei sich die Rendite der 10-Jahresanleihe in den kommenden Monaten in Richtung 5% bewegen sollte.Das war alles schön und gut ... bis es nicht mehr so war. Und was war die Ursache für die "Powell-Wende" im Dezember 2018? Ein Einbruch des Aktienmarktes um 20%. Um einen weiteren Einbruch zu verhindern, wurden die Pläne für die Zinserhöhung schnell geändert. Die Fed ging stattdessen bald zu einer Lockerung über, und im Juni 2019 begann sie tatsächlich, den Leitzins zu senken, und die Zinssätze fielen auf breiter Front im Gleichschritt.Ich habe keinen Zweifel, dass die "Powell-Wende 2.0" kommen wird. Dessen können Sie sich sicher sein. Wie der ehemalige Schlägertyp Dudley jedoch andeutete, will die Fed "mehr Verluste verursachen", bevor sie ihren Kurs ändert. Wie wird sich das Ganze also entwickeln? Die Charts geben Aufschluss darüber. Unten sehen Sie einen Chart des S&P 500 vom 1. Juni 2018 bis zum 4. Dezember 2018. Achten Sie auf ein paar Dinge, die Sie auch im aktuellen Chart sehen werden, den wir später in diesem Beitrag betrachten:Was dann geschah, erschütterte die Fed in ihren Grundfesten. Es führte zu einer Dringlichkeitssitzung der Arbeitsgruppe des Präsidenten zu den Finanzmärkten und der Powell-Wende an Heiligabend. Und was war der Auslöser für all diese Ereignisse? Sobald die 2.600er-Marke durchbrochen war, fiel der S&P schnell um weitere 10%.Wir befinden uns also im Jahr 2022. Wieder verspricht die Fed, den Leitzins auf bis zu 3% anzuheben, und die Volkswirtschaftler an der Wall Street gehen davon aus, dass die Zinsen auch in Zukunft weiter steigen werden. Aber der Aktienmarkt taumelt wieder einmal unter dem Liquiditätsverlust und den Zinserhöhungserwartungen. Werfen wir nun einen Blick auf den aktuellen Chart. Es ist kein exaktes Spiegelbild von Ende 2018... aber es ist ziemlich nah dran!Auch hier führte 2018 der Bruch der Unterstützung bei 2.600 zu einem Rückgang auf 2.300 oder etwa 10%. Eine ähnliche Situation ist im Jahr 2022 wahrscheinlich, wo ein Bruch der Unterstützung bei 4.100 zu einem Ziel von mindestens 3.800 führen würde... aber vielleicht sogar 3.500! Und warum? Wie in diesem Beitrag vor zwei Wochen erwähnt, führten die letzten beiden Ausverkäufe des S&P (einschließlich Ende 2018) zu einem Rückgang auf den 200-wöchigen gleitenden Durchschnitt. Der nachstehende Chart liefert alle weiteren Erklärungen, die Sie benötigen.