Der nächste fundamentale Katalysator für Gold

Neben dem falschen Breakout der Gold- und Silberbergbauunternehmen und das, was der falsche Breakout in Gold zu sein scheint (über 1.900 Dollar), möchte ich einen Schritt zurücktun und die grundlegende Landschaft betrachten. Ja, die Inflation wütet und das sollte gut für Gold sein. Das ist es aber noch nicht. Dafür gibt es zwei Gründe: Die Realzinsen haben aufgehört, vor 12 Monaten zu fallen und die Wirtschaft hat bisher noch keine Stagflation erreicht. Das inflationäre Umfeld, das am besten für Gold passt, beinhaltet steigende Arbeitslosigkeit und schwächelndes Wachstum. Die Wirtschaft verzeichnet noch immer neue Arbeitsplätze und das reale BIP-Wachstum belief sich in den letzten fünf Quartalen auf 4,5%, 6,3%, 6,7%, 2,3% und 6,9%.Das Wachstum wird sich bestenfalls verlangsamen und der Markt hat das eingerechnet, als sich Gold im ersten Quartal erholte, und das Gold-S&P500-Verhältnis ist zum ersten Mal seit 18 Monaten zurück über seinem 200-tägigen gleitenden Durchschnitt. Das Hauptproblem für Gold sind die steigenden Realzinsen, während der Markt aggressive Zinserhöhungen der Fed dementiert. Die Realzinsen bildeten vor einem Jahr einen Boden und sind selbst gestiegen, als die Inflation von weniger als 2% auf 8,65% stieg. Seit 2016 haben sich Gold und Silber während steigender Inflation unterdurchschnittlich entwickelt, größtenteils aufgrund steigender Realzinsen.Wie wir vor drei Wochen schrieben, könnte der Katalysator, der notwendig dafür ist, dass diese Korrektur endet und Gold über 2.100 Dollar bricht, ein Markt sein, der das Ende des Fed-Zinserhöhungszyklus erschnuppert. Dies wird mit einem wirtschaftlichem Trend hin zur Rezession und steigender Inflation einhergehen. Und dann sind wirkliche Stagflation mit rückläufigem oder negativem Wachstum, steigende Arbeitslosigkeit und Inflation (wenn auch rückläufig) noch immer ein Problem.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 27. April 2022 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.