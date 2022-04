Michael Burry: Vermögen der privaten Haushalte in Gefahr

Dr. Michael Burry äußerte via Twitter jüngst Bedenken, dass der Wohlstand der Verbraucher in den USA, der während der Pandemie durch große Mengen billigen Geldes angekurbelt wurde, angesichts der massiven Inflation und der fallenden Vermögenspreise ins Wanken geraten und das Wirtschaftswachstum abwürgen könnte. Dies berichtet Business Insider Der Finanzexperte fürchte, dass Gehaltserhöhungen nicht ausreichen werden, um die Ersparnisse zu schützen und die Menschen vor Schulden zu bewahren. Die Verbraucher seien nun mit einer steigenden Inflation, steigenden Zinssätzen, sinkender Liquidität und einem möglichen Rückgang der Immobilienpreise oder Aktienkurse konfrontiert. Wenn das Vermögen schrumpfe, werde weniger ausgegeben und dies dürfte eine Verlangsamung der Wirtschaft nach sich ziehen."Das ist das Problem", schrieb Burry am Dienstag in einem inzwischen gelöschten Tweet. "In den letzten 18 Monaten – 850 Mrd. $ an direkten Stimulus-Schecks, 400 Mrd. $ an Cash-out-Refinanzierungen, mehr als 1 Billion $ an forgivable loans (davon 250–500 Mrd. $ betrügerisch zustande gekommen), weitere 4 Billionen $ indirekte Stimuli, usw." Er fragt sich: "Wie wird der Verbraucher jetzt rekapitalisiert?" und stellt fest: "Höhere Löhne können DAS nicht schaffen."Der Gründer von Scion Asset Management sei weiterhin der Meinung, dass die US-Notenbank nicht einmal versuche, die Inflation einzudämmen; sie erhöhe die Zinsen und schrumpfe ihre Bilanz, um sich selbst wieder Spielraum für Interventionen zu verschaffen. "Der Fed geht es nur darum, die monetäre Bazooka wieder aufzuladen", twitterte er.© Redaktion GoldSeiten.de