Palladium - Bodenbildung nach dem massiven Einbruch?

Über 12 % brach der Palladiumkurs am Montag in der Spitze ein und beendete damit die bullische Konsolidierung der Vorwochen mit einem Handstreich. Damit fiel der Wert nach dem folgenreichen Bruch der Aufwärtstrendlinie auch unter den Support bei 2.149 USD zurück, konnte sich in den folgenden Tagen jedoch wieder über die Marke zurückarbeiten. Aktuell notiert Palladium im Bereich der kleinen Hürde bei 2.250 USD und damit unterhalb zweier Abwärtstrendlinien, die der Erholung den Weg versperren.Der Schock der massiven Verkaufswelle dürfte tief sitzen und auch der laufende Anstieg wieder für Verkäufe genutzt werden. Ausgehend vom Kreuzwiderstand bei 2.250 USD könnte Palladium jetzt wieder bis 2.149 USD fallen. Unter der Marke wäre der Anstieg gekontert und mit einem weiteren Einbruch auf 2.066 und 1.997 USD zu rechnen, ehe eine Erholung folgen kann. Darunter wäre allerdings schon ein Einbruch auf 1.804 USD realistisch.Sollte der Wert dagegen über 2.250 USD steigen, stünde den Bullen bei 2.320 USD die nächste entscheidende Barriere entgegen. Erst deren Bruch würde für ein Ende der Verkaufswellen und eine dynamische Erholung bis 2.488 und 2.540 USD sorgen. Doch damit wäre lediglich die Oberseite der Seitwärtsbewegung der letzten Wochen erreicht. Ein übergeordnetes Kaufsignal käme erst über 2.540 USD zustande.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG