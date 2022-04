Das US-BIP ist im ersten Quartal um 1,40% gefallen, erwartet war ein Anstieg um 1%. Liebe FED, was nun?Vor wenigen Tagen noch wurde die robuste US-Wirtschaft genannt, als Basis dafür, die geldpolitischen Zügel anzuziehen. Ein Minus von 1,40% beim BIP ist robust, nur in die falsche Richtung. Viel Spaß wünsche ich nun mit der angeblichen geldpolitischen Straffung, dem Tapering und den zig Zinsanhebungen in diesem Jahr. Ironie Ende.Ich schreibe Ihnen das seit Monaten. Die FED hat es im vergangenen Jahr verpasst, die Zinsen dann anzuheben, wenn es nötig gewesen wäre. Das hat man nicht aus Versehen getan, sondern aus Absicht.Ich werde es nun noch einmal klar formulieren: Die FED hat seit über 15 Jahren versucht, mit der Gelddruckerei Inflation zu erzeugen, was lange Zeit nicht gelungen ist. Jetzt hat sie es aufgrund von Covid und Ukraine/Russland geschafft und das war das Ziel. Nur über eine hohe Inflation kann man die Schuldenberge "weg inflationieren".Das wird die FED niemals so sagen, doch anders geht es eben nicht.Gold hat man gestern noch versucht am Anstieg zu hindern, doch es macht sich nun auf den Weg in Richtung Norden:Der GDX hat das GAP wie erwartet geschlossen und zog dann nach oben an:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.