Eldorado Gold mit Reversal-Chance!

Quelle Chart: Guidants

Das kanadische Minenunternehmen Eldorado Gold Corp. wurde in den Vormonaten exakt am Widerstandsbereich von 11,75 bis 12,30 USD abgewiesen. Es folgte unlängst eine scharfe Korrektur von nahezu 20% und seither notiert die Aktie oberhalb des Unterstützungslevels rund um 10,00 USD. Sollten die Bullen jetzt wieder Fahrt aufnehmen können, erlaubt sich eine Reaktion bis 11,00 bzw. 11,75 USD.Sollte es demgegenüber jedoch zu einem weiteren Rückfall bis unter 9,95 USD kommen, wäre eine größere Abwärtsbewegung in Richtung von 8,64 USD einzukalkulieren. Erst dort besteht die Chance einer erneuten Stabilisierung.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.