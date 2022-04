Egon von Greyerz Interview: Unruhen, Mangel, platzende Blasen und Währungskrieg?

Deutsche Untertitel finden Sie im YT-Player.

0:00 Intro

0:35 Unruhen in Schweden wegen falscher Einwanderungspolitik

3:20 Große Proteste wegen Inflation in Sri Lanka

4:00 Hohe Lebenshaltungskosten werden weltweit zu Unruhen führen

4:47 Lockdown in Shanghai beeinträchtigt die Seetransporte und Lieferketten

6:15 Politische Fehlentscheidungen führen zu echtem Mangel

6:55 Die weltweiten Aktien- und Anleiheblasen platzen

8:15 Reale Aktienverluste von bis zu 90%

9:40 Inflationsdruck und Anleiheverkäufe werden für steigende Zinsen sorgen

10:15 Der japanische Yen verliert in Wochen 10% gegen den US-Dollar

11:15 Der japanische Markt ist ein Rätsel und auch diese Blase platzt

12:25 25 Jahre Null-Zinsen werden zum Währungszusammenbruch führen

13:30 Gold in Yen - Rekordhoch

14:00 Der Dollar ist vorübergehend der Einäugige unter den Blinden

14:50 Die Zeiten werden für wohlhabende Anleger und normale Menschen sehr schwer

In Schweden brechen Unruhen wegen einer Koranverbrennung aus. Während dort und in vielen anderen europäischen Ländern die falsche Einwanderungspolitik für Aufruhr sorgt, ist es in anderen Teilen der Welt die hohe Inflation. Das tägliche Leben wird immer unerschwinglicher und diese Probleme werden auch den Westen erreichen.Ein neuer Lockdown in China beeinträchtigt den Welthandel schwer und wird dazu beitragen, die Asset-Blasen zum Platzen zu bringen. Aktienmärkte und Anleihemärkte sind auf dem Weg nach unten und steigende Inflation und Anleiheverkäufe werden die Zinsen steigen lassen. Eine tödliche Situation für überschuldete Staaten, Individuen oder Firmen.Japan fängt jetzt an, den Preis seiner verrückten Geldpolitik zu zahlen. Der Yen wertet stark gegen den Dollar ab und das Ende ist längst nicht erreicht. Der Dollar ist vorübergehend noch stärker als Einäugiger unter den Blinden, aber auch er geht den wegen allen Papiergeldes.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)