Sierra Metals: Entdeckung neuer hochgradiger Zone in seiner Mine Yauricocha

Loch Breite

(m) Cu

(%) Zn

(%) CuÄq

(%) ECF 10 22 02 2,85 0,31 12,94 6,39 4,90 0,33 27,22 11,86 ECF 10 22 04 0,55 0,20 12,18 5,89 ECF 10 22 05 4,80 6,41 3,51 9,38 1,40 0,46 20,3 8,89 ECF 10 22 03 A 1,15 0,16 15,15 6,68 ECF 10 22 04 A 2,65 2,06 8,36 6,13 *Die tatsächlichen Breiten wurden nicht ermittelt.

Bohrloch-Nr. Von Bis Breite** Ag Pb Cu Zn Au CuÄq m g/t % % % g/t % ECF 10 22 02 397,25 400,10 2,85 72 3,91 0,31 12,94 0,30 6,39 404,65 409,55 4,90 95 5,14 0,33 27,22 0,49 11,86 417,00 418,60 1,60 19 0,50 0,10 3,70 0,16 1,72 418,60 424,70 6,10 20 0,56 0,09 1,77 0,17 1,08 424,70 428,70 4,00 134 0,86 0,42 12,98 0,65 6,52 ECF 10 22 04 396,35 396,90 0,55 52 4,43 0,20 12,18 0,15 5,89 ECF 10 22 05 366,40 371,20 4,80 126 1,76 6,41 3,51 0,58 9,38 376,00 382,00 6,00 25 0,57 0,11 5,36 0,18 2,38 433,50 434,90 1,40 172 0,52 0,46 20,30 0,00 8,89 446,20 449,40 3,20 15 0,43 0,12 1,63 0,00 0,89 ECF 10 22 01 A 132,00 133,00 1,00 12 0,12 0,20 1,09 0,04 0,72 135,00 136,00 1,00 30 0,25 1,14 1,18 0,03 1,86 139,40 148,45 8,95 38 1,52 1,19 6,08 0,45 4,19 ECF 10 22 02 A 138,40 138,75 0,35 21 0,42 0,76 2,49 0,28 2,04 138,75 139,70 0,95 24 0,49 0,95 1,86 0,34 2,09 139,70 140,60 0,90 46 0,54 3,31 1,73 0,68 4,81 141,50 142,35 0,85 22 0,43 0,93 1,79 0,25 1,97 155,20 155,50 0,30 7 0,18 0,06 1,97 0,65 1,22 ECF 10 22 03 A 175,35 176,50 1,15 68 2,31 0,16 15,15 0,44 6,68 ECF 10 22 04 A 132,00 134,00 2,00 36 0,78 0,77 3,51 0,16 2,53 134,00 136,65 2,65 71 1,48 2,06 8,36 0,50 6,13 *Preise - Konsens Ag 24,05USD/Oz,Au 1806 USD/Oz,Pb 1,0USD/Lb,Zn 1,47USD/Lb,Cu 4,31USD/Lb **Die tatsächlichen Breiten wurden nicht ermittelt.

- Explorationsbohrung von 8 Löchern trifft auf Zone mit hohem Sulfidgehalt in der Nähe des bestehenden Untertagebetriebs in der Mine Yauricocha- Bohrung zeigt Potential für hochgradige Mineralisierung, die sich fortsetzt und oberhalb der Ebene 1120 offenbleibt.Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220428005981/de/Figure 1.- A map of the Yauricocha Mine is shown with the location of the drills executed between the Esperanza Area and Cachi Cachi Mine. (Graphic: Business Wire) Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) (BVL: SMT) ("Sierra Metals" oder "das Unternehmen") freut sich, die Entdeckung einer neuen Sulfidzone mit hohem Erzgehalt bekannt geben zu können, die als "Fortuna"-Zone bezeichnet wird und an den derzeitigen Minenbetrieb angrenzt. Die Entdeckung erfolgte im Rahmen des laufenden Explorationsbohrprogramms in der Mine YauricochaBislang wurden 8 Bohrungen von der Ebene 720 der Mine Yauricocha im Yauricocha-System durchgeführt. Diese Bohrlöcher trafen auf Mineralisierungen mit hochgradigen Kupfer-, Zink- und Bleizonen. Diese Ergebnisse zeigen das Potenzial für hochgradige Mineralisierung in dem berichteten Bereich und angrenzenden Gebieten.Luis Marchese, CEO von Sierra Metals, kommentierte: "Die heutigen Ergebnisse stellen einen bedeutenden Fortschritt in unseren Bemühungen dar, das Erzvorkommen in Yauricocha innerhalb der gegenwärtig erlaubten Ebenen der Mine auszuweiten. Der Abbau dieser leicht zugänglichen neuen hochgradigen Zone wird den erwarteten Erzgehalt für die nächsten Jahre steigern. Wir arbeiten derzeit daran, Teile des Erzkörpers bereits im 3. Quartal 2022 zu erschließen, was sich positiv auf den Erzgehalt (Head Grade) im zweiten Halbjahr 2022 auswirken würde."Alonso Lujan, Vice President, Exploration bei Sierra Metals, kommentierte: "Die berichteten Ergebnisse der Fortuna-Zone, die seitlich zwischen der Esperanza-Zone und der Mine Cachi Cachi gelegen ist, zeigen das weiterhin bestehende Ressourcenpotential in der Mine Yauricocha." Er fügte hinzu: "Das festgestellte wertvolle Erz legt nahe, dass zur besseren Erfassung des Potenzials weitere Explorationen in diesem Gebiet gerechtfertigt sind."Die Vorbereitung der Proben erfolgt in den Laboreinrichtungen der Mine Yauricocha in der Chumpe-Hütte, die sich auf dem Minengelände befindet. Die Bohrkernproben aus der Mine werden mithilfe von zwei Verfahren untersucht. Die Bestimmung von Silber, Blei, Zink und Kupfer erfolgt mittels Atomabsorptionsspektroskopie. Die Goldbestimmung erfolgt mittels Brandprobe mit abschließender Atomabsorption. Die zur Analyse eingesandten Diamantbohrkernproben bestehen aus einem halben Bohrkern der Größe NQ oder BQ, der vor Ort geteilt wird.Américo Zuzunaga, FAusIMM CP (Bergbauingenieur) und Vice President of Corporate Planning, ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.Sierra Metals Inc. ist ein diversifiziertes kanadisches Bergbauunternehmen mit Exposition gegenüber "grünen Metallen", einschließlich einer zunehmenden Kupferproduktion und einer Basismetallproduktion mit Gutschriften für Edelmetallnebenprodukte. Im Fokus des Unternehmens stehen die Produktion und Erschließung der Mine Yauricocha in Peru sowie der Minen Bolivar und Cusi in Mexiko. Das Unternehmen konzentriert sich auf Steigerung des Produktionsvolumens und Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals machte kürzlich mehrere neue signifikante Entdeckungen und verfügt noch über zahlreiche weitere vielversprechende Explorationsmöglichkeiten bei allen drei Minen in Peru und Mexiko in geringer Entfernung zu den bestehenden Minen. Ferner besitzt das Unternehmen auch bei allen drei Minen große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorations- und Wachstumspotenzial für Mineralressourcen bieten.Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Börse in Lima (Bolsa de Valores de Lima) und der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol "SMT" sowie an der NYSE American Exchange unter dem Symbol "SMTS" gehandelt.Weitere Informationen über Sierra Metals finden Sie unter www.sierrametals.comFolgen Sie den aktuellen Meldungen zur Unternehmensentwicklung:Web: www.sierrametals.com | Twitter: sierrametals | Facebook: SierraMetalsInc | LinkedIn: Sierra Metals Inc. | Instagram: sierrametalsAnsprechpartner für Investoren(416) 366 7777E-Mail: info@sierrametals.comJ.Alonso Lujan, Vice President, Exploration Sierra Metals Inc.(51) 630 3100(52) 614 426 0211Luis Marchese, President & CEOSierra Metals Inc.(416) 366 7777Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des kanadischen und US-amerikanischen Wertpapierrechts (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen"). Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten unter anderen insbesondere Aussagen im Hinblick auf das Datum der Aktionärsversammlung 2020 und die geplante Einreichung der Vergütungsoffenlegung. Aussagen, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Zielsetzungen, Annahmen oder künftige Ereignisse oder Leistungen (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Begriffen oder Ausdrücken wie "erwartet", "geht davon aus", "plant", "voraussichtlich", "schätzt", "nimmt an", "beabsichtigt", "Strategie", "Ziele", "Potenzial" oder entsprechender Variationen oder von Aussagen, dass bestimmte Ereignisse eintreten, Maßnahmen ergriffen bzw. Ergebnisse erzielt werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder deren Verneinung und vergleichbare Ausdrücke) zum Ausdruck bringen oder andeuten, sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Informationen darstellen.Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von denjenigen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, insbesondere mit Bezug auf die Risiken, die unter der Überschrift "Risk Factors" (Risikofaktoren) im jährlichen Informationsformblatt des Unternehmens vom 16. März 2022 für das am 31. Dezember 2021 beendete Geschäftsjahr beschrieben werden, sowie andere Risiken, die im Rahmen der Berichte des Unternehmens an die kanadische Börsenaufsichtsbehörde und die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC aufgeführt sind. Diese Unterlagen sind unter www.sedar.com und www.sec.gov.Die vorstehend genannten Risikofaktoren sind keine vollständige Auflistung der Faktoren, die die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens beeinflussen können. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Aussagen über die Zukunft und sind daher naturgemäß ungewiss. Die tatsächlichen Leistungen des Unternehmens oder sonstige künftige Ereignisse oder Bedingungen können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen widergespiegelten abweichen. Die Aussagen des Unternehmens, welche in die Zukunft gerichtete Informationen enthalten, basieren auf den Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Geschäftsleitung zu dem Zeitpunkt, an dem diese Aussagen gemacht werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Aus den oben genannten Gründen sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220428005981/de/