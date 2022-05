Wir befinden uns in einer hyperinflationären Depression  Lynette Zang

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research vergangene Woche mit Lynette Zang über die aktuellen Entwicklungen in der Finanzwelt. Die Chef-Marktanalystin bei ITM Trading sagt eine Rezession für die USA voraus und sieht in Gold eine der wenigen Möglichkeiten, sich zu schützen."Die Vereinigten Staaten steuern auf eine Rezession zu," so Zang. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir die hyperinflationäre Depression begonnen haben, das ist der nächste Schritt." Der Dollar habe gerade "ein 20-Jahres-Hoch gegenüber den wichtigsten Handelspartnern erreicht", aber die Kaufkraft der USA nehme weiter ab, erklärt sie.Gold bietet laut Zang in der aktuellen Situation einen einzigartigen Schutz: "Gold ist das einzige Finanzinstrument, das kein Gegenparteirisiko birgt und der einzige Vermögenswert, der wirklich unsichtbar ist", erklärt sie. Da der Dollar den Status der Weltreservewährung verliere, dürften die USA am meisten darunter leiden.Der Anlage von Vermögenswerten in Blockchain-Technologien sieht sie indes weiterhin kritisch und kommt zu dem Schluss, dass "Edelmetalle Sie in die Lage versetzen werden, alles zu überleben."© Redaktion GoldSeiten.de