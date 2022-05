Patriot Battery Metals: Änderungen in Geschäftsführung

Vancouver, 2. Mai 2022 - Patriot Battery Metals Inc. (CSE: PMET, OTCQB: PMETF, FWB: R9GA) (Patriot oder das Unternehmen) freut sich, Änderungen in der Geschäftsführung bekannt zu geben, zumal sich Blair Way bereit erklärt hat, mit heutigem Tag die Positionen des President und des CEO des Unternehmens zu übernehmen. Adrian Lamoureux wird in einer neuen Funktion als Vice President - Corporate Development weiterhin für das Unternehmen tätig sein. Sowohl Herr Way als auch Herr Lamoureux werden weiterhin als Directors des Unternehmens fungieren.Blair Way sagte: Im Namen des Unternehmens und des Board of Directors möchte ich Adrian für seine Beiträge in den vergangenen acht Jahren herzlich danken. Adrians Know-how sowie seine Verbindungen und Erfahrungen in den Bereichen Unternehmen und Kapitalmärkte werden von grundlegender Bedeutung sein, um das Unternehmen als Vice President - Corporate Development weiterzuentwickeln. Als CEO freue ich mich darauf, enger mit dem Team zusammenzuarbeiten und das Unternehmen in seiner Entwicklung von einem Start-up zu einem Projektentwickler weiterzuentwickeln.Adrian Lamoureux fügte hinzu: Unser Team hat hart gearbeitet und sowohl gute als auch schlechte Märkte überstanden, um das Unternehmen für sein aktuelles Wachstum zu positionieren, und wir sind äußerst stolz und unseren Aktionären und Interessensvertretern überaus dankbar. Ich fungiere seit 2014 als CEO des Unternehmens und unser Management- und Technikteam ist von Anfang an dabei. Das Team hat hervorragende Arbeit beim Erwerb und der Bewertung eines starken Projektportfolios geleistet. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir über die Aktiva verfügen, die wir haben - mit ihren Rechtsprechungen, den interessanten Metallen und Mineralien sowie dem beträchtlichen Potenzial. Es ist nun an der Zeit, dass Blair das Unternehmen in das nächste Kapitel der Projektentwicklung führt. Ich freue mich darauf, weiterhin eng mit dem Team und Blair zusammenzuarbeiten und ein wichtiger Teil des Teams von PMET zu sein, während wir das Unternehmen auf die nächste Ebene bringen.Herr Way ist eine erfahrene internationale Führungskraft mit über 35 Jahren Erfahrung in der Rohstoff- und Bauindustrie in Australasien, Kanada, den USA und Europa. Als renommierter Projektentwickler in den herausforderndsten Umgebungen umfasst die Erfahrung von Herrn Way den gesamten Mineralerschließungszyklus von der Exploration im Frühstadium über die Projektdefinition und Studien bis hin zur Umsetzung, der Inbetriebnahme und dem Betrieb. Zu Beginn seiner Laufbahn arbeitete er bei großen Rohstoffunternehmen, die größere Projekte weiterentwickelten, doch in den vergangenen zehn Jahren richtete er sein Hauptaugenmerk auf die Projekte in früheren Stadien von börsennotierten mittleren und kleinen Bergbauunternehmen. Herr Way hat Erfahrung mit einer Vielzahl von Rohstoffen, einschließlich Gold, Kupfer, Nickel, Zink, Magnesium, Grafit, Kobalt und Lithium. Patriot Battery Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten gerichtet ist, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle enthalten.Das Aushängeschild des Unternehmens ist das Konzessionsgebiet Corvette in der Region James Bay in Québec, das die zu 100 % unternehmenseigene Claim-Blöcke Corvette, FCI East, FCI West, Deca-Goose, Felix und Corvette East umfasst. Der Grundbesitz beherbergt erhebliches potenzielles Lithiumpotenzial, das sich im Spodumen-Pegmatit CV5-6 zeigt. Dieser ergab bei Bohrungen einen Abschnitt von 0,94 % Li2O und 117 ppm Ta2O5 auf 155,1 m (CF21-002) sowie 1,25 % Li2O und 194 ppm Ta2O5 auf 58,1 m (CF21-003). Außerdem beherbergt das Konzessionsgebiet den Trend Golden Gap mit Stichproben von 3,1 bis 108,9 g/t Au aus Ausbissen und 10,5 g/t Au über 7 m im Bohrloch, sowie den Trend Maven mit 8,15 % Cu, 1,33 g/t Au und 171 g/t Ag in Ausbissen.Das Unternehmen besitzt außerdem sämtliche Eigentumsanteile am Goldkonzessionsgebiet Freeman Creek in Idaho (USA), das zwei aussichtsreiche Goldprospektionsgebiete beherbergt - das Prospektionsgebiet Gold Dyke mit einem Bohrlochabschnitt aus dem Jahr 2020 von 4,11 g/t Au und 33,0 g/t Ag über 12 m sowie das Prospektionsgebiet Carmen Creek mit Oberflächenergebnissen einschließlich 25,5 g/t Au, 159 g/t Ag und 9,75% Cu.Zu den weiteren Liegenschaften des Unternehmens zählen das Lithium-Gold-Konzessionsgebiet Pontax (QC) und das Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake (Northwest Territories), an dem das Unternehmen eine 40-%-Beteiligung besitzt, sowie mehrere andere Aktiva in Kanada.Für das Board of DirectorsBLAIR WAYBlair Way, CEO, President & DirectorFür nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder unter der Telefonnummer +1 (778) 945-2950 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com.Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen: Die in dieser Pressmeldung enthaltenen Aussagen, einschließlich Aussagen über unsere Pläne, Absichten und Erwartungen, die nicht historischer Natur sind, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu verstehen und werden hiermit als solche bezeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Wörter wie antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich und ohne Einschränkung jener, die sich auf die zukünftigen Betriebsaktivitäten und Geschäftsaussichten des Unternehmens beziehen, bestimmten Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen.Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!