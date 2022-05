Gold startet mit starken Verlusten in den Mai

Quelle Chart: Guidants

Im Nachgang zum erfreulich daherkommenden Big-Picture vom 13. April , erleidet der Goldpreis zum Auftakt in den Mai direkt eine herbe Kelle. Die Unterstützung bei 1.905 USD wurde dabei bereits in der Vorwoche aufgegeben und fungiert daher jetzt als Widerstand, was sich am vergangenen Freitag eindrucksvoll bewies. Kurzfristig, und bis zur FED-Sitzung am Mittwoch, sind daher weitere Abgaben bis zur Unterstützungszone von 1.828 bis 1.850 USD zu erwarten. Dort besteht wiederum UmkehrpotenzialUm das Ruder vorzeitig wieder herumzureißen, bedarf es einer raschen Rückkehr über 1.905 USD. Dies würde dem nunmehr angespannten Chartverlauf wieder auf die Sprünge helfen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.