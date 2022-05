Gold in Erwartung der Fed-Entscheidung auf 2-1/2-Monatstief

Der Goldpreis ist heute auf den niedrigsten Stand seit Mitte Februar gefallen, dies meldet Reuters . Als Gründe werden eine bevorstehende Zinserhöhung durch die US-Notenbank und ein stärkerer US-Dollar angegeben.Der Offenmarktausschuss der Federal Reserve beginnt im Laufe des Tages seine Sitzung, um über eine Erhöhung der Zinssätze zu entscheiden. Es wird davon ausgegangen, dass es zu einer Anhebung um einen halben Prozentpunkt kommen wird. Die Entscheidung wird am morgigen Mittwoch offiziell bekannt gegeben."Gold wird direkt durch höhere Zinsen und indirekt auch durch einen stärkeren US-Dollar unter Druck geraten", wird Michael McCarthy, Chief Strategy Officer bei Tiger Brokers in Australien, zitiert. Es gebe kurzfristige Abwärtsrisiken für Gold, daher habe man eine Zielspanne von 1.810 $ bis 1.790 $.Der US-Dollar verblieb indes in der Nähe der jüngsten 20-Jahres-Hochs. Die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen erreichten am gestrigen Montag zum ersten Mal seit Dezember 2018 3%, was als wichtiger psychologischer Meilenstein angesehen wird.© Redaktion GoldSeiten.de