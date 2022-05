Sibanye-Stillwater erhält höhere Bonitätsbewertung

Johannesburg, 3. Mai 2022 - Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) freut sich, mitteilen zu können, dass Moody's Investors Service (Moody's) das Corporate Family Rating (CFR) der Gruppe von Ba3 auf Ba2 mit positivem Ausblick angehoben hat.Moody's merkte an, dass die "Rating-Aktion die starke finanzielle Leistung widerspiegelt, die Sibanye in den letzten zwei Jahren gezeigt hat, sowie seine Erfolgsbilanz bei der Aufrechterhaltung der Kapitalallokationsdisziplin. Das Unternehmen hat seine starken Cashflows genutzt, um ein Gleichgewicht zwischen verschiedenen strategischen Zielen zu schaffen, einschließlich der Stärkung der Bilanz und der Verbesserung der Liquidität, der Investitionen in bestehende Vermögenswerte und der Umsetzung der Strategie, in den Bereich der Batteriemetalle zu expandieren, sowie der Belohnung der Aktionäre durch Dividenden und Aktienrückkäufe. ". Weitere Informationen finden Sie unter www.moodys.com .Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater, kommentierte: "Wir freuen uns, dass der Markt beginnt, unseren Wandel von einem einzelnen Rohstoffbergbauunternehmen im Jahr 2013 zu einem wachsenden multinationalen Bergbau- und Metallkonzern mit einem vielfältigen Portfolio von Bergbau- und Verarbeitungsbetrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten zu erkennen."E-Mail: ir@sibanyestillwater.comJames Wellsted, EVP: Investor Relations und UnternehmensangelegenheitenTel: +27 (0) 83 453 4014Website: www.sibanyestillwater.comSponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary LimitedIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chVORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle in dieser Bekanntmachung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie "wird", "würde", "erwarten", "prognostizieren", "potenziell", "kann", "könnte", "glauben", "anstreben", "antizipieren", "anvisieren", "schätzen" und Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sein.Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich unter anderem derjenigen, die sich auf die zukünftigen Geschäftsaussichten, die Finanzlage, die Produktion und die betrieblichen Prognosen von Sibanye-Stillwater Limited ("Sibanye-Stillwater"), klima- und ESG-bezogene Aussagen, Zielvorgaben und Kennzahlen, Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen und die Fähigkeit, laufende und zukünftige Akquisitionen abzuschließen oder erfolgreich zu integrieren, beziehen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteil des Senior Managements von Sibanye-Stillwater widerspiegeln. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele schwer vorhersehbar sind und die im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater liegen, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate wesentlich von den historischen Ergebnissen oder von zukünftigen Ergebnissen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Folglich sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derer, die in Sibanye-Stillwaters integriertem Jahresbericht 2021 und im Jahresbericht auf Formular 20-F, der am 22. April 2022 bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht wurde, aufgeführt sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Bekanntmachung. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang).