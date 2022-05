Silber: Massiver Kurseinbruch vor dem Ende?

Silber generierte in den Vorwochen einen knappen Fehlausbruch über die bei 25,84 USD liegende Hürde und rutschte in der Folge ab. Dies führte bei erhöhter Dynamik auch aus dem Aufwärtstrend seit Februar heraus.Nachdem Silber mittlerweile in einer schnellen Bewegung die Unterstützung bei 21,99 USD nahezu erreicht hat, ist eine Zwischenerholung bereits wieder möglich. Spielraum würde sich dabei bis in den Bereich der 23,50-23,99 USD bieten. Ein weiterer Rückfall unter 21,99 USD muss aber einkalkuliert werden, was einen erneuten Test der mittelfristig entscheidenden Unterstützung bei 21,50 USD nach sich ziehen dürfte.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG