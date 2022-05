Todd Horwitz: Goldpreis dürfte weiter abgeben

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research gestern mit Todd "Bubba" Horwitz, dem Gründer von bubbatrading.com über die jüngsten Entwicklungen an den Finanzmärkten.Der Goldpreis ist zuletzt auf ein fast dreimonatiges Tief gefallen und hat einen massiven Verkaufsdruck ausgelöst. Der Marktexperte sieht in dieser Situation eine Chance für langfristige Anleger, Trader sollten allerdings vorsichtig bleiben: "Das ist der Zeitpunkt, an dem Sie Gold kaufen sollten, wenn Sie es lagern wollen. [...] Aber wenn Sie mit Gold handeln, sollten Sie jetzt auf der Short-Seite sein, bis es beweist, dass es wieder nach oben gehen kann, und das könnte eine Weile dauern."Ein weiteres Thema des Interviews sind die Technologieaktien. Der Nasdaq Composite Index hat seinen schlechtesten Monat seit 2008 hinter sich. Laut Horwitz ist der Markt enorm überbewertet und überteuert: "Ich denke, wir werden deutlich weiter nach unten gehen. [...] Solange sie nicht anfangen, Öl zu pumpen und die Inflation zu senken, was sie nicht tun werden, werden die Preise weiter fallen."© Redaktion GoldSeiten.de