Scotch Creek beginnt mit Bohrungen auf Lithiumprojekt Macallan East

VANCOUVER, 3. Mai 2022 - Scotch Creek Ventures Inc. (das Unternehmen) (CSE: SCV) (FWB: 7S2) (OTC: SCVFF) (Scotch Creek oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass sein erstes Bohrprogramm auf dem Projekt Macallan East (das Konzessionsgebiet) nun im Gange ist. Das Programm wird HQ-Kernbohrungen an ausgewählten Standorten bis in eine Gesamttiefe von rund 500 Metern pro Bohrloch umfassen und wird von der Firma Harris Exploration Drilling und Associates Inc. (Harris) durchgeführt.Ziel der Bohrungen ist es, die leitfähigen Zonen innerhalb des sehr höffigen aschereichen Ton- und Schlammsteins der Esmeralda-Formation zu erproben. Vor Kurzem wurde entdeckt, dass die Esmeralda-Formation innerhalb des aufstrebenden Lithiumreviers in Zentral-Nevada ein erstklassiges Wirtsgestein für Lithium ist. Das Konzessionsgebiet Macallan East liegt direkt im Streichen eines Gürtels von Schlammsteinen mit ausgeprägter Lithiummineralisierung innerhalb des Clayton Valley, in dem derzeit von anderen Unternehmen Ressourcen abgegrenzt werden.Überdies konnte sich Scotch Creek eine wichtige Anlage in geografisch attraktiver Lage in Silver Peak für die Prüfung und Analyse des Bohrkerns im Laufe des aktuellen und zukünftiger Bohrprogramme sichern.David Ryan, CEO von Scotch Creek, sagt dazu: Dies ist ein bedeutender Schritt für Scotch Creek und seine Aktionäre. Wir haben umfassende geophysikalische Arbeiten absolviert, um ein besseres Verständnis des Erdreichs unter unserem Konzessionsgebiet zu erlangen. Mit diesen Informationen sind wir der Ansicht, dass wir die aussichtsreichsten Bohrziele auf dem Projekt Macallan East ermittelt haben, und freuen uns darauf, die Explorationsergebnisse in naher Zukunft zu prüfen.Das zu 100 % unternehmenseigene, 3.180 Acres große Projekt Macallan East von Scotch Creek liegt im Südosten des südlichen Clayton Valley, nur 10 km südlich der einzigen Lithiumproduktionsstätte in Nordamerika, der Mine Silver Peak von Albemarle (NYSE: ALB). Darüber hinaus ist die 1,9 Millionen Quadratfuß große Gigafactory von Tesla (NASDAQ: TSLA) in Nevada nur rund 4 Autostunden von Macallan East entfernt.Scotch Creek möchte Investoren und Stakeholder dazu einladen, sich mit unserem Investor-Relations-Team in Verbindung zu setzen oder unsere Website zu besuchen, damit sie sich für den Erhalt regelmäßiger Updates und News Alerts anmelden können.Scotch Creek ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralprojekten in erstklassigen Bergbaurechtsprechungen wie Nevada in den USA gerichtet ist. Scotch Creek hat es sich zum Ziel gesetzt, die Zukunft der grünen Revolution in Nordamerika mit strategisch ausgerichteten Lithiumprojekten zu sichern.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65584/ScotchCreek_030522_DEPRCOM.001.jpegFür das Board of DirectorsDavid K. RyanDavid Ryan, Chief Executive OfficerWeitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf unserer Website unter www.scotch-creek.com oder unter unserem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com sowie auf der Website der CSE unter www.thecse.com.PR-KontaktTelefon: +1.604.685.4745E-Mail: info@scotch-creek.comWebseite: www.scotch-creek.comDie CSE hat diese Mitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Richtigkeit oder Angemessenheit.Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise: Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch findet ein Verkauf von Wertpapieren in einem Staat der Vereinigten Staaten statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht ausgenommen. Diese Mitteilung kann Aussagen im Sinne der Safe-Harbour-Bestimmungen enthalten, wie sie in den Wertpapiergesetzen und -vorschriften definiert sind.Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die Finanzlage, die Betriebsergebnisse und das Geschäft des Unternehmens sowie bestimmte Pläne und Ziele des Unternehmens in diesem Zusammenhang enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die erst in der Zukunft eintreten werden, und es gibt viele Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!