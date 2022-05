Rio Tinto Ltd. im Konsolidierungsmodus

Quelle Chart: Guidants

Das multinationale Minenunternehmen Rio Tinto Ltd. profitierte unlängst von der zurückgegehrten Rohstoffstärke. Im Bereich von 62,80 GBP etablierte sich hierbei ein Widerstand, welche das Tor für weiteren Performance darstellt. Aktuell ist jedoch eine Fortsetzung der Konsolidierung zwischen 53,20 bis 60,00 GBP zu erwarten. Positiv gestimmte Anleger nutzen diese zum Aufbau von Positionen, um bei einem Anstieg über 62,80 GBP für einen weiteren Lauf in Richtung 70,00 GBP positioniert zu sein.Sollten sich die Notierungen hingegen unter 53,00 GBP verabschieden, könnte ein größerer Umweg bis mindesten 50,00 GBP bzw. vielmehr noch bis zum Bereich von rund 44,00 GBP anstehen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.