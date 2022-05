Pfizer, mögliche Wahlfälschung & NWO-Testläufe

Bundeskanzler Scholz meint, so das Time Magazine, daß das Volk gar nicht wolle, daß er tut, was es verlangt. Er meint auch, daß es mit Rußland kein Zurück mehr gäbe. Immer mehr Waffenlieferungen erreichen die Ukraine, die USA beabsichtigen, Waffen für 20 Mrd. $ zu liefern. Von einer möglichen Verhandlungslösung redet keiner mehr.Gold und Silber werden weiter gedrückt. Steigende Realzinsen (berechnet mit Fake-Inflation?) sind im Fiat-End-Game keine Begründung. Silber soll, so David Morgan, von der Deutschen Bank stark abverkauft werden, doch die Nachfrage der Kleinanleger bleibt stark und die Aufgelder für "Junk-Silber" sind weiter hoch.Pfizer hat bei der Wirksamkeit seiner Injektionen getrickst und hohe Wirksamkeit behauptet, die nicht gegeben ist.In Frankreicht gibt es Unregelmäßigkeiten bei der Präsidenten-Wahl. Mußte Macron gewinnen, um die NWO-Pläne sicher voranzubringen? In Nigeria werden über 70 Millionen Handys deaktiviert, weil sie nicht mit der Nationalen Indentitätsnummer verknüpft sind. In den US gehen Lebensmittelverarbeiter und Düngerhersteller in Flammen auf. Zu viele Zufälle.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)