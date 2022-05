Wachstumsrate der Geldmenge verlangsamt sich weiter

Den saisonbereinigten Daten zufolge wuchs die Geldmenge M2 im März um 59 Milliarden Dollar. Obwohl die Geldmenge wächst, ist dies der langsamste Anstieg seit Juni 2021. Es ist auch fast 200 Milliarden weniger als die 238 Milliarden-Dollar-Expansion im letzten März.Die Wirtschaft und der Aktienmarkt sind an eine schnell wachsende Geldmenge gewöhnt. Der derzeitige Wachstumsrückgang könnte für die jüngsten Herausforderungen am Aktienmarkt verantwortlich sein; die Verlangsamung wird jedoch wahrscheinlich nicht ausreichen, um den Consumer Price Index zu senken. Ein Blick auf die nicht saisonal bereinigte Geldmenge zeigt für den vergangenen März eine höhere Wachstumsrate als im obigen Chart; sie ist jedoch immer noch um mehr als 400 Milliarden Dollar geringer als die 571 Milliarden Dollar vom letzten März.Aus der nachstehenden Tabelle geht hervor, dass die Geldmenge M2 im letzten Monat mit 3,3% ziemlich stark zurückgegangen ist. Dies liegt weit unter dem 6- und 12-Monatsdurchschnitt (7,9% bzw. 9,9%).Betrachtet man die durchschnittliche monatliche Wachstumsrate nach Monaten vor COVID, so liegt der März historisch gesehen bei 4,8%. Dieser März liegt um 150 Basispunkte hinter der Wachstumsrate des Jahrzehnts vor COVID zurück.Die Fed bietet nur wöchentliche Daten an, die nicht saisonbereinigt sind. Der Chart zeigt, dass der Aufschwung der nicht saisonbereinigten Geldmenge im Vergleich zur jüngeren Geschichte recht schwach ist. Seit Anfang des Jahres ist die Geldmenge weit weniger schnell gewachsen.